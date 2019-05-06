"Тянет за старое взяться": народ набросился на полуголую Шурыгину
Девушка выложила фото с супругом, видеооператором Андреем Шляниным. На снимке Диана Шурыгина предстала топлес. Однако грудь она не показала, повернувшись к фотокамере спиной.
И все же фолловеры сочли кадр слишком откровенным. К тому же многим пришлось не по душе написанное Дианой Шурыгиной. "Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек. Над отношениями нужно работать!" — приводит подпись звезды ток-шоу Пятый канал.
Многие подписчики выразили мнение, что Диана не тот человек, который может учить других семейным ценностям. "Что, опять оголилась? Так тебя и тянет за старое взяться", "Это фотка с пошлым намеком и милая надпись под ней)))", "Зря ты такие фото выкладываешь – понятно, мужу хочется тобой похвастаться, но стоит думать головой – он тебя позорит", "Совет от молодушки, которая в браке год", - набросился народ на Диану Шурыгину в соцсети.
Напомним, известная скандалистка Диана Шурыгина в конце 2017 года вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина. Судя по всему, прожив в браке полтора года, Шурыгина пришла к выводу, что самое время делиться опытом.
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