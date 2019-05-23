"Второй Чумак": на могиле Началовой заряжают воду и крем
Люди просят у покойной звезды совета и рассказывают ей о делах земных: как живут родственники, чем занимается любимый пресс-секретарь Анна Исаева, какую информационную волну вызвала ее скоропостижная смерть, как горевала страна. "Часто над могилой вдруг появляется яркое-яркое солнышко, начинают петь птицы. Мы уверены: это Юля, ангел наш, подает знак", – говорят поклонники.
Работники Троекуровского кладбища судачат, что народ несет на могилу, расположенную на 17-м участке, не только цветы, свечи и мягкие игрушки, но и воду, и крем – зарядить. Якобы они приобретают особые свойства – разглаживают морщины, подтягивают грудь, помогают бороться с мозолями, облегчают боли при подагре. Так это или нет – бог ведает, но многие верят.
С захоронениями Алана Чумака и Джуны Давиташвили тоже происходит нечто подобное. Правда, они и при жизни помогали людям, исцеляя их души и тела. А происходящее на могиле Юлии Началовой похоже на самовнушение или массовый психоз.
Стоит оговориться, что канонизировать певицу никто не собирается. Это было бы даже кощунственно. К лику святых причисляют лишь праведников, которые вели подвижническую жизнь и оказывали чудесную помощь всем, кто к ним обращался.
Например, блаженная Матрона Московская, будучи слепой, указывала страждущим на их духовные проблемы и лечила тяжелобольных. Захоронение святой на Даниловском кладбище стало местом неофициального паломничества, хотя в 1998 году ее мощи были перенесены в Покровский женский монастырь. После посещения Матронушки люди исцеляются от болезней, находят работу, получают жилье, а в семьях рождаются долгожданные дети.
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