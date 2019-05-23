Устроивших мракобесие на могиле Началовой отправляют в психушку
Оказывается, захоронение артистки в буквальном смысле стало местом паломничества. К 17-му участку Троекуровского кладбища, именно там погребена Юлия Началова, ежедневно приходят люди.
И это не просто какие-то зеваки: народ идет на могилу с определенной целью: придать воде или косметическим средствам целебные свойства. Якобы заряженные на надгробии знаменитости крема помогают исцелиться от целого ряда недугов.
Меж тем прогрессивная общественность считает подобные действия средневековым мракобесием. Интернет-обыватели полагают, что в сказки о чудесном излечении верят только сумасшедшие.
"Это реально язычество. Не грешите так, почитатели (заряжающие воду и т.п.). Оставьте в покое душу Юлии, не отягощайте ее память своими языческими выходками.. Ей не до вас. Царствия ей небесного (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чего уж там, пусть церковь причислит Началову к лику святых. В последнее время я все больше убеждаюсь, что наш народ всеми этими шоу, этим "звездопадом" (куда не плюнь – везде звезда) оболванилию", "Люди, обратитесь к психиатру. Или в церковь. Вы что совсем рехнулись?" – пишут шокированные новостями о Юлии Началовой пользователи Сети.
Меж тем есть и те, кто верит в магические свойства захоронения. Благодаря певице кто-то даже смог избавиться от хворей – вот как велика сила самовнушения.
"Я заряженной водичкой внучку умываю по утрам, сама, если болячка какая, использую. А кремом и суставы лечу, и ревматизм, даже лишай вывела. По молитве, потому что и по вере дается", – хвастается фанатака Юлии Началовой.
Такова воля актрисы
Об этом рассказали друзья артистки
Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
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