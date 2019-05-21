Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца. По христианским традициям, уже можно отдавать вещи усопшей.
Многим бы хотелось стать обладателями предметов гардероба Юлии Началовой. Ведь она была известной модницей. Среди вещей исполнительницы – множество дорогих платьев, шикарной обуви и шикарных аксессуаров. Сейчас родственники думают над тем, как распорядиться вещами, оставшимися после смерти артистки.
"Несколько концертных нарядов Юли отдадут Александру Васильеву из "Модного приговора. Он сам уже изъявил желание получить несколько платьев певицы", – цитирует пиар-директора и подругу умершей знаменитости Анну Исаеву "Собеседник". Она отметила, что у него есть свой музей, в котором хранятся вещи самых известных людей страны и мира. "Родители Юли не против, чтобы его коллекция пополнилась и платьями дочери", – добавила Исаева.
Но не только Александр Васильев желает получить вещи покойницы. Знакомые и близкие друзья Юлии Началовой тоже надеются урвать на память что-то из ее гардероба. С этой просьбой к родителям усопшей звезды уже обращались несколько ее подруг.
В квартире, где жила Юлия Началова, после ее смерти все осталось так, как было при ее жизни. "Лично я надеюсь и искренне верю, что сейчас Юля сидит на облачке и смотрит на свои любимые пляжи в Калифорнии, на которых она так любила отдыхать!" – призналась Анна Исаева.
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