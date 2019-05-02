Мачеха разлучила дочь покойной Началовой с бабушкой
Дочь Юлии Началовой после смерти певицы осталась жить с бабушкой и дедушкой. Тем не менее, Евгений Алдонин старается проводить время с девочкой, окружает ее заботой. А супруга футболиста Ольга старается спортсмену помочь.
Ольга Алдонина опубликовала в Stories в Instsagram видео, снятое во время совместной поездки в один из парков Москвы. Вера оказалась в обществе Евгения Алдонина с Ольгой и их сына. Дочь Юлии Началовой порисовала в Лужниках, пообедала вместе с отцом и мачехой. На видео девочка часто улыбалась.
Подписчики восхитились тем, что супруга футболиста не мешает общению Евгения Алдонина с дочерью Началовой. Более того – поддерживает Веру. Поклонники считают, что в компании близких людей девочке проще будет пережить потерю, передает ТВ Центр.
Помогают дочери Юлии Началовой справиться с потрясением также ее крестная мать Лариса Долина, дедушка и бабушка. Певица умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища. Как писали Дни.Ру, могила звезды буквально утопает в цветах, венках, свечах, мягких игрушках. По словам работников кладбища, могила Началовой – самая посещаемая. Сюда каждый день приходят люди.
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