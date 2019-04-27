Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом
По мнению Саглиани, Началова заслуживает гораздо большего, чем условная минута молчания на музыкальном фестивале. "Я считаю, что Юлия достойна того, чтобы называлась улица в ее честь. И памятная доска тоже бы не помешала", – заявил он.
Психолог решительно не понимает, почему ведутся разговоры о том, что ради Началовой не нужно организовывать никаких памятных вечеров. "Она сделала очень многое. Я лично помню ее со времен передачи "Утренняя звезда", где Юля была не только в качестве певицы, а также гостем и ведущей", – добавил Саглиани.
Эксперт также вспомнил, как Юля завоевывала Гран-при в престижном американском конкурсе, где одерживала победу даже над Кристиной Агилерой. Это ли не достижение? Под ее песни, под нежный голос и замечательное исполнение выросла молодежь. Юлия достойна всех привилегий: как доски, так и название улиц. Ее должны помнить все и не забывать.
Психолог считает, что творчество играет огромную роль для культурного кода любого народа. По его убеждению, вопрос об увековечивании памяти Началовой можно считать закрытым.
Ранее во время пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму, журналист Денис Сорокин обратился к директору "Славянского базара в Витебске" Глебу Лапицкому с предложением как-то почтить память Юлии Началовой – объявить минуту молчания или сделать трибьют из кавер-версий ее песен. Музыкальный критик Сергей Соседов, который славится принципиальностью и правдолюбием, этого не стерпел.
"Вы в своем уме?! – закричал он. – Какой к черту концерт памяти? Что она сделала для этого фестиваля? Почему ее там надо вспоминать? Тем более что певица очень посредственная! Лучше вспомните народного артиста СССР, композитора Игоря Лученка, которого не стало полгода назад! Вот он достоин!"
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