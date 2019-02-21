Пугали диагнозом: родившую Лолиту заставляли избавиться от дочери

В Сети можно встретить материалы, которые прямо или косвенно утверждают, что у единственной дочери Лолиты Милявской – Евы аутизм. Однако сама певица не раз публично заявляла, что это не так. Певица объяснила, почему многим поведение ее наследницы кажется странным, и поведала, как ее запугивали доктора.

Лолита дала откровенное интервью YouTube– каналу "А поговорить?" Милявская рассказала, что, на ее счастье, дочь никогда не читает неправдивые статьи о себе в СМИ. Ева проводит свободное время вне Интернета.

"Я счастлива, что она не сидит в соцсетях, потому что там такое количество дерьма. Начиная с того, что там: "Артисты, у которых дети аутисты"... чего только нет", – отметила певица.

Артистка рассказала, что Ева появилась на свет раньше срока. Еще в роддоме врачи пугали ее диагнозами, мол, будут проблемы. Некоторые доктора, даже уговаривали ее избавиться от девочки.

"Я очень боялась. Недоношенность. Она долго в кувезе лежала и домой пришла в таком виде, в котором можно кормить хотя бы из соски. А так она вся в дырочку была от капельниц. Это сейчас обычное явление… Она кило двести. Все боялись. Задержки неминуемы. Когда Ева появилась на свет, мне врач сказал, пока не привыкли откажитесь. И потом в частной клинике пришел врач, и почему-то он пришел ко мне со своим сыном, которому лет 10. Сказал, глядя на Еву, которая просто лежит в кроватке: "У вашего ребенка аутизм", – поведала артистка.

Милявская понимала, что доктору, который не осмотрел ребенка, не провел необходимые исследования, верить нельзя. Лолита решила показать наследницу другому специалисту.

"Одна подружка дала педиатра, обычного, без этих всех клиник. Он пришел, ее подбросил, ей было уже месяцев девять, он специалист по недоношенным. Он сказал: "Это все выровняется. Шаг вперед, два назад – это свойственно всем детям, аутизма нет", – подчеркнула вокалистка.

Артистка не отрицает, что странности в поведении ее отпрыска действительно есть, но они не обусловлены расстройством психического развития. По ее словам, Ева просто от природы излишне скромна.

"Патологическая стеснительность в переводе. И это преодолевается очень тяжело. Она не активна социально была. Как сейчас, я не могу сказать". – добавила знаменитость.

По словам Лолиты, раньше, понимая, что Ева особенный ребенок и немного отличается от сверстников, очень расстраивалась. Звезду беспокоило, что у девочки не было подруг ровесниц.

"Я сначала переживала. Но у нее другие интересы. Они уже пьют и курят, а ей было 19 лет, налили шампанское. Она: "Какая гадость". Я такая счастливая. Да, она медленна в социуме, но зато в ней нет агрессии", – призналась исполнительница.