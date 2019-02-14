"Трусы снимать не буду!": пенсионерку Лолиту унизили в собесе

Лолите Милявской в ноябре прошлого года исполнилось 55 лет. Она, что называется, запрыгнула в последний вагон и успела стать пенсионеркой до того, как возраст выхода на заслуженный отдых изменился. Правда, оформить пенсию артистка так и не смогла.

"Как только я получу удостоверение пенсионера (в Москве ей нужна социальная карта. – Прим. ред.), проеду бесплатно на троллейбусе с подругой", – пообещала Лолита. Правда, пока она продолжит кататься на иномарке с личным водителем – с получением положенных от государства выплат придется повременить.

"С ноября мне парят мозг и не могут подсчитать размер пенсии, – рассказала артистка о походе в собес. – Она не будет больше шести тысяч рублей (на 2019 год размер прожиточного минимума московского пенсионера установлен в размере 12 115 рублей. – Прим. ред.). Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет".

В Пенсионном фонде Лолите заявили: "Вам не хватает трех месяцев. Положите куда-то трудовую книжку на это время..." "А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлебушек и валидольчик?!" – возмутилась певица.

Михаилу Куницыну в его авторской программе "Эхо культуры" артистка пообещала: "Я смотрела интервью Киселева с Дудем и видела этот диалог: "Сколько у Вас пенсия? – "А Вы трусы снимите и покажите свой маленький член!" Так вот, я трусы снимать не буду, а просто опубликую размер своей пенсии, когда ее получу".