Ургант спародировал пьяную вечеринку Ткачева и Дворковича (видео)
Ведущие шоу "Вечерний Ургант" скопировали героев оригинального видео. В ролике артисты с бокалами в руках танцуют и распевают песню "Ах, судьба моя, судьба". Тост экс-главы Минсельхоза тоже не оставили без внимания: Ургант поднял бокал за юмористическое лобби.
Вдохновившее Урганта видео появилось в Сети 13 февраля. В нем участвовали экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. В компании других чиновников они веселятся на борту частного самолета. А Ткачев произносит тост: "За аграрное лобби!" Его и спародировал Ургант, пишет Ura.ru.
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