"Уже слишком": 67-летняя Аллегрова выставила напоказ большую грудь

Знаменитая исполнительница появилась на публике в длинном черном платье, расшитом пайетками. Главной деталью образа стал глубокий вырез на груди. Чтобы подчеркнуть пышные формы, звезда отказалась от нижнего белья.
Многие поклонники были разочарованы нарядом 67-летней артистки. По их мнению, Ирине Аллегровой следует одеваться в соответствии с возрастом. "Наряд с настолько оголенными грудями, в ее возрасте уже слишком", – отметил один пользователь. "А почему не в трусах?", – поинтересовался другой комментатор.
Напомним, фестиваль "Песня года-2019" прошел 7 декабря на стадионе ВТБ Арена в Москве. На сцене выступили такие артисты, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина и Валерий Леонтьев. Главным событием вечера стало долгожданное возвращение Софии Ротару.
Несмотря на недавний скандал российская публика тепло приняла 72-летнюю артистку. София Ротару с удовольствием позировала перед журналистами и приняла множество букетов от поклонников. "У меня все отлично, счастлива новой встрече с публикой, по которой соскучилась", – рассказала звезда корреспонденту "Дни.ру".
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