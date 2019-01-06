Готового на все Киркорова отправляют на "Евровидение"

В мае грядущего года пройдет очередной 64-й конкурс песни "Евровидение". В России считают, что наше страну в этот раз должен представлять Филипп Киркоров.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, в мае в Израиле нашей стране нужно как следует зажечь на "Евровидении". "Стоит уже сейчас подумать о том, кого же выдвинуть от России в марте 2019 года, чтобы этот артист смог идеально влиться в этот музыкальный форум. У Филиппа Киркорова на этот счет как раз есть незакрытый гештальт. Он в 90-х годах не смог покорить этот конкурс, затем предпринял попытки это сделать руками других артистов", – заявил эксперт.

Манукян убежден, что Киркоров не оставляет попыток одержать эту победу в будущем. "Она ему действительно нужна. Но мне кажется, что победить ему следует именно самому. Похоже сейчас приходит его время. У него есть все составляющие. Появился бесценный опыт участия в этом конкурсе в различных воплощениях, он прекрасно поет и умеет делать качественное шоу", – продолжил он.

Эксперт отметил, что тусовка на "Евровидении" уже давно считает Киркорова своим. "На мой взгляд, Филипп Бедросович идеальный кандидат на поездку от России на "Евровидение" в Тель-Авив", – резюмировал Манукян.