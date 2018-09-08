Молодая жена о внебрачных детях и любовнице Иванова из "Рондо"

Александр Иванов прилетел на "Новую волну" в Сочи для участия в творческом вечере Владимира Преснякова. Пока артист на сцене New Wave Hall исполнял бессмертный хит "Я буду помнить", за кулисами с его женой Светланой общался корреспондент Dni.Ru.



В этом году певец отмечает "оловянную" свадьбу – десять лет он состоит в браке со Светланой Федоровской. У них есть двое детей – девяти и трех лет от роду.

"Меня в прессе часто называют "молодой женой Иванова", хотя мне уже 42 года, – улыбается Светлана. – Значит, я правильно выбрала род занятий – занимаюсь косметологией".

К многочисленным поклонницам Александра Иванова жена не ревнует: "Он же бабский угодник, – смеется Света. – Но между нами есть доверие, понимание, адекватность, в конце концов. Да, я у Саши не первая, но надеюсь, что последняя".

"Я не думаю, что у Саши есть любовница где-то на стороне, – считает жена. – Мы уже не в том возрасте (Иванову 57 лет – Прим. ред.), он уже большой мальчик и все романтические приключения на гастролях остались в прошлом. Мне кажется, никакие сюрпризы, как в случае с тем же Спартаком Мишулиным, невозможны. Мы с Сашей такой большой путь, что всецело ему доверяю. У нас такие маленькие дети, что их бы поднять, так что еще и поэтому не думаю, что муж завел бы внебрачных детей на стороне".





По заверению Светланы, с прежней женой Александра Иванова (Елена Иванова – балетмейстер детского хореографического ансамбля "Барвинок", художественный руководитель и балетмейстер труппы Color Ballet), с которой он прожил 20 лет и от которой есть 30-летняя дочь Карина, она не знакома. Не поддерживает с ней отношений и сам Иванов. "Он, как и многие мужчины, в прошлое плотно закрыл дверь". – пояснила Светлана.





Супруга рассказала, что не считает, будто Иванов сегодня редко выступает: "На мой взгляд, в последние десять лет его популярность только растет – он стал больше ездить по стране с концертами. Сцена его до сих пор кормит, у него есть и корпоративы, где хорошо платят".

