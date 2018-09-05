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Шоу-бизнес

Изменившаяся Алсу с треском провалилась

Алсу. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица Алсу предстала на конкурсе "Новая волна" в новом образе. Одна из самых привлекательных исполнительниц появилась на публике с длинной косой, которая доходит почти до колен. Однако образ артистки понравился далеко не всем.
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Певица Алсу по праву считается одной из самых стильных в отечественном шоу-бизнесе. Как утверждают преданные фанаты, хоть в мешок ее наряди – она и его украсит. Однако даже у Алсу бывают промахи.

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Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Так, на красной дорожке церемонии открытия конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи Алсу появилась в длинном платье по типу комбинации и то ли плаще, то ли халате в тон, а образ завершали убранные в тугую длинную косу волосы. Причем она заканчивалась практически на уровне колен, что определенно свидетельствовало о ее ненатуральности.

В социальных сетях немедленно оценили новый образ артистки. Многим он почему-то не понравился. "Честно не очень!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что-то не то", "У Алсу поменялся стилист?🙄 В последнее время образы ну совсем не ее(( С ностальгией вспоминаю ее образы годов так 2010-2015👍", "У Алсу такой явный провал с образом. Даже неожиданно как-то", "Алсу как смерть с косой))", "Алсу обычно прекрасно одевается, но здесь провал. И это коса жуткая", "Коса Алсу капец– мышиный хвостик все испортил. такие косы кто носит??" – прокомментировали образ певицы пользователи Сети.

Отметим, что ранее бурно обсуждалась внешность дочерей Алсу – 11-летней Сафины и десятилетней Микеллы. Фотографию с наследницами артистка недавно вывесила на своей страничке в Instagram. Многочисленные поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах, а некоторые фанаты заметили, что Сафина выглядит старше самой Алсу.

Автор: Наталья Аряева5 сентября 2018, 13:17
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