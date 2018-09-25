Сексапильная Лобода довела до экстаза "голым" фото

Имя Светланы Лободы – синоним красоты, шарма, сексуальности. Кажется, она воплощает собой все лучшее, что есть в женщине. На нее равняются, ей завидуют, ее обожают. И певица не устает удивлять.

В Stories у певицы появилась волнующая воображение фотография – роскошная ванна, из которой видны обнаженные ноги Светланы. И подпись: For you... "Для тебя", значит. Имя респондента Лобода не обозначила, но и дураку понятно, что снимок адресован человеку, который прелестнице близок и дорог.

Фотография довела до экстаза многих мужчин страны, которые о такой роскошной женщине могут только мечтать. И сильный пол можно понять: столь идеальные пропорции тела, такую сияющую изнутри фарфоровую кожу и волнующий изгиб атлетически сложенных бедер трудно отыскать. Кажется, это о ней в романе "12 стульев" говорилось: "Сама юность волнующая, сама младость ликующая, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная".

Светлане Лободе есть что показать, чем похвастаться и удивить. И прятать такую красоту, право, было бы грешно. "Икона стиля", "Королева вкуса", "Владычица мужских сердец" – каждое из этих определений может охарактеризовать украинскую артистку.

В прошлом году она собрала все главные музыкальные награды России. Но если бы участвовала в конкурсе красоты, несомненно, и там бы собрала все лавры.

И это притом что ровно четыре месяца назад звезда второй раз стала мамой. Хотя, глядя на ее точеную, словно у изящной статуэтки, фигурку, в жизни не скажешь, что роды как-то сказались на форме. Словом, любоваться ею можно бесконечно. Влюбляться и терять голову. Сходить с ума и целовать песок, по которому она ходит.