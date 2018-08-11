В скандальном разводе Джоли и Питта всплыл многомиллионный кредит

Анджелина Джоли на очередном заседани суда пояснила слова Питта о том, что он перевел на содержание детей восемь миллионов долларов. По данным актрисы, эта сумма является лишь кредитом на покупку дома.

"То, что было подано стороной Брэда, является вопиющей попыткой запутать правосудие и отвлечь от того факта, что он не полностью выполнил свои юридические обязательства по поддержке детей", – заявил адвокат Джоли Саманта Блей Деджан.

В свою очередь представители Питта утверждают, что актер заботится о детях, он выделил более 1,3 миллиона долларов на содержание Джоли и их шестерых наследников. "Защитники Питта рассказали, что эти деньги пошли на оплату терапевтов, поездок и телохранителей для детей. А кредит в восемь миллионов Питт дал Джоли на покупку дома в Англии, где она могла бы жить с детьми", – сообщает издание INSIDER.

На это адвокат Джоли заявила, что согласно законодательству, кредит не является поддержкой детей. "Питт попросил Джоли покинуть их семейный дом, и именно поэтому Энджи нужно было купить новый дом. Джоли попросила Питта помочь оплатить новое жилье, но Брэд предложил кредит", – отметила представительница актрисы.

Публикация от анджелина джоли (@andjelina_jolie) 28 Фев 2016 в 5:29 PST

Напомним, брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.