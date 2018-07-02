Необычная дочь выглядит старше Алсу

Певица Алсу вернулась в Россию после нескольких лет жизни за границей. Популярная исполнительница показала фото повзрослевших дочерей, и ее поклонники сделали вывод, что старшая наследница выглядит практически ровесницей именитой мамы.

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