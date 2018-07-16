Лобода об отце второго ребенка: Какой он артист, знает весь мир

Эксклюзив Интервью Басков в Витебске побил Киркорова Аллегрова рассказала о потери невинности Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Понедельник 16 июля
Лента новостей
13:51
Под Нижним Новгородом подростки залезли на поезд и получили удар током
13:24
В Волгограде из-за ливней введен режим ЧС
13:16
Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад
13:07
Внук взбесился и зарезал 87-летнюю старушку
12:54
В Люберцах из горящей квартиры спасли людей
12:18
Москвичей предупредили об опасности
12:10
Пять лучших голов ЧМ-2018
12:06
Перед встречей Путина и Трампа случилось ужасное ЧП
12:04
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
11:55
В страшной аварии под Ростовом погиб ребенок
11:41
Большой Фестиваль Италии пройдет в саду Эрмитаж
11:36
В Москве рабочему оторвало ногу при падении с высоты
11:26
В России с размахом отметили День металлурга
11:18
Жаркие объятия Путина и президента Хорватии вызвали истерику на Украине
11:16
Триумф сборной Франции на ЧМ-2018 обернулся трагедией
11:09
Пенсионерка выпила и зарезала наглого гостя
11:09
Найден элементарный способ профилактики рака
11:03
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
10:51
Россиянка облила болтливую подругу кислотой
10:42
Лучше сыграть в поло: принц Уильям наплевал на Трампа
10:25
Кремль крепко приложил спешащего к Путину Трампа
10:21
"Не суждено увидеть даже внуков": шаман предупредил о скором конце света
10:15
Душещипательные моменты выступления сборной России на чемпионате мира
10:08
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
10:04
Лондон свалил отравление Скрипалей на ГРУ
09:58
В Тюмени ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил
09:47
Выступавший в России хоккеист трагически погиб в 35 лет
09:37
Живодеры расстреляли кота под Екатеринбургом
09:24
Путин довел Трампа до бешенства
09:23
В Татарстане в страшном ДТП на железнодорожном переезде погибли 4 человека
09:16
"В нашей жизни было много разного": Анжелика Варум обратилась к мужу
09:04
В Башкирии автобус с пассажирами разбился о столб
08:51
Писатель Кинг скончался в Англии
08:49
Pussy Riot изменили внешность ради провокации на ЧМ
08:41
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
08:35
Григорий Лепс опозорился на свадьбе друга
08:34
Трамп прилетела в нелепом наряде к Путину
08:32
Моуринью в ужасе от скандала в финале ЧМ-2018
19:54
Судья убил сборную Хорватии
19:41
Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
19:15
Конор Макгрегор прилетел в Россию ради ЧМ-2018 и Путина
18:12
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
17:59
Жестоко избитый артист закрыл чемпионат мира в России
17:25
Семенович в бикини оседлала родного брата (фото)
16:51
Савичева бросила дочь в день рождения
16:27
Пелагея закатила шумную вечеринку в центре Москвы
16:09
"Татушка" Катина отказалась от общения с Волковой
15:50
Билан отказался от детей
15:25
В Россию прилетел знаменитый боец ММА
15:23
Сын Плющенко серьезно пострадал на тренировке (видео)
14:58
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
14:22
Земфиру и Литвинову застали вместе на яхте (фото)
13:29
Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
12:55
Как звезд дразнили в детстве
12:34
Невесту Тимати обругали за скандальную выходку на свадьбе Эмина
12:01
Брэд Питт увез детей от Анджелины Джоли
11:34
Борис Щербаков 12 лет борется с раком
11:01
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
10:32
Подробности восхитительной свадьбы Эмина и модели из Саранска
09:59
Новгородский тракторист стал королем криминальной Москвы
20:51
Поплавская раздает вещи умершего Тихановича
19:02
Бельгия обыграла Англию в матче ЧМ-2018 за третье место
18:00
Бородину поздравили с беременностью
17:22
Волочкову заподозрили в тайном пристрастии
16:38
Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова
16:21
Хорватского футболиста простили за второе скандальное видео
16:01
Французы опозорились в день национального праздника (фото)
15:43
На Сокольнической линии метро появятся пять новых станций
15:40
Москвичей предупредили о приближении бури
15:31
Шнурова приметили на отдыхе с новой спутницей
14:53
Врач обманул парализованную российскую чемпионку на 37 миллионов
14:27
Порошенко прилюдно унизили на саммите НАТО
13:59
"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал
13:45
"У меня был шок": Фадеева окружили голые мужчины
13:21
Люди со странными лицами захватили Голливуд
13:10
Мирошниченко напомнили об измене мужу после 12 лет брака
12:36
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
11:58
Питт обвинил Джоли в серьезных проблемах с головой
11:58
"Лилия" пришла на новый участок Кожуховской линии
11:14
Обожжено 51% тела: российская актриса попала в реанимацию
10:49
Тарасова застали с королевой красоты в ночном клубе
10:21
Звезде "Битвы экстрасенсов" с изуродованным лицом стало хуже
09:56
Страшные тайны: "кровавый карлик" Николай Ежов
21:58
Мир уже не будет прежним: чего ждать от встречи Путина и Трампа
21:54
Кошка-нянька стала звездой Сети (видео)
21:48
В страшном ДТП под Москвой погибли три человека
21:42
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
21:40
В семью беременной звезды "Дома-2" пришла смерть
21:11
"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу
21:02
Дочь Александра Серова не пустили на свадьбу к сестре
20:37
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
20:27
На Москву надвигается 30-градусная жара
20:17
Блудливого попа из "Дома-2" лишили отцовства
19:58
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
19:48
Известная писательница скончалась на 82-м году жизни
19:37
Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
18:52
В Таганроге нашли расчлененный труп пенсионерки в восьми пакетах
18:52
Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
18:47
Молодая нижегородка на иномарке протаранила пешеходов
18:38
"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова
Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
Обожжено 51% тела: российская актриса попала в реанимацию
"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
Шоу-бизнес

Лобода об отце второго ребенка: Какой он артист, знает весь мир

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба
Светлана Лобода дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала о второй дочери и ее отце.
прочитано 2110 раз

По признанию Светланы Лободы, о своей беременности она узнала случайно. "Это было чудом, подарком судьбы… Я довольно долго вообще не понимала, что беременна, хотя по симптомам сделать соответствующий вывод было несложно. Но гастрольный график мне не оставлял времени, чтобы обратить внимание на то, что со мной происходит. Я находилась в Америке, в туре, каждый день перелетала из одного города в другой. Тест купила на третьем месяце, меня уже тошнило. Когда стало ясно, что жду ребенка, пришли одновременно и ощущение счастья, и растерянность", – рассказала певица.

ПО ТЕМЕ

Родившая Лобода при всех показала нежность с Биланом

Секс и восторг: роскошная Лобода появилась на публике впервые после родов

 Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Даже находясь в интересном положении, артистка не сбавляла оборотов. Она много работала и даже на сносях умудрилась записать танцевальный клип на новую песню, в котором энергично трясет животом. Правда, делала это уже в Америке. Там же, кстати, в одной из самых престижных медицинских клиник, в конце мая и родилась ее вторая дочь.

Малышку Светлана назвала необычным именем – Тильда. По словам артистки, она приняла такое решение, впервые увидев дочь. "Имя Тильда – очень сильное, красивое, знаковое. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она – точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит", – убеждена певица.

Лобода сравнила малышку с  персонажем из скандинавских сказок и призналась, что Тильда больше похожа на отца. "В ней есть сила воли. Энергия. И грусть в глазах", – отметила артистка. Кстати, об отце девочки Светлана предпочитает не распространяться. "Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни", – цитирует Светлану Лободу журнал HELLO!

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Наталья Аряева16 июля 2018, 13:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Лобода появилась в "голом" платье

567

комментарии

Политика

Порошенко прилюдно унизили на саммите НАТО
Мир уже не будет прежним: чего ждать от встречи Путина и Трампа
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
Нытье украинцев начало раздражать Европу

Шоу-бизнес

Есть дела поважнее: Елизавета II пропустила крестины младшего сына Кейт Миддлтон
Лобода об отце второго ребенка: Какой он артист, знает весь мир
Беременной звезде "Дома-2" стало дурно от слов жениха об аборте
"Я сдохну без работы": что случилось с легендарной Светланой Моргуновой

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"В нашей жизни было много разного": Анжелика Варум обратилась к мужу

Певица поздравила Леонида Агутина
Шоу-бизнес

Отчим-качок о внуке Шукшиной: Его крики адски раздражают

Стало известно, с кем встречается невестка актрисы
Шоу-бизнес

Садальский рассказал о детях Сердюкова и Васильевой

Артист высмеял "долгожданную" свадьбу чиновников
Шоу-бизнес

Тарасов оставил новорожденную дочь без дома

Футболист избавляется от элитной недвижимости

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину

Фоторепортажи

Люди со странными лицами захватили Голливуд
Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России

Спорт

Хорватского футболиста простили за второе скандальное видео
Врач обманул парализованную российскую чемпионку на 37 миллионов
Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
Запад преклонился перед изменившейся Россией

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru