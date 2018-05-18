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Шоу-бизнес

Известную певицу затравили из-за гигантских ступней

Зендая. Фото: GLOBAL LOOK press/Nancy Kaszerman
Известная в США актриса и певица Зендая Мари Штермер поделилась со своими подписчиками в Twitter фотографией радостного момента. Однако сетевые шутники обратили внимание на вид ступней исполнительницы.
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Зендая Мари Штермер выложила фотографии, на которых она сидит в бассейне и обнимает своего пса по кличке Нун. Из ее объяснений становится понятно, что снимки сделаны в этом месте не только для красоты.

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Певица объяснила, что раньше Нун боялся приближаться к воде. Однако на этот раз он смог побороть свой страх и сделать шаг навстречу бассейну. Впрочем, пользователи Twitter обратили внимание не на питомца девушки, а на ее внешний вид.

Фото: GLOBAL LOOK press/Wiese

Сетевых шутников развеселил оптический эффект, при котором объекты в воде кажутся больше, чем они есть на самом деле. Именно из-за него создалось впечатление, что хрупкая певица является обладательницей невероятно больших ступней. На этом сделал акцент один из комментаторов, выложив снимок, на котором при помощи монтажа довел ситуацию до абсурда.

Пользователи сошлись во мнении, что даже на оригинальных снимках ноги Зендаи Мари Штермер выглядят слишком большими. Столкнувшись с настоящей лавиной шуток о своем внешнем виде девушка убрала снимки из публичного доступа. Впрочем, позже она все же вернула их на всеобщее обозрение. Комментаторы предположили, что сама певица в фоторедакторе пыталась уменьшить свои ступни, с чем якобы и была связана заминка.

Автор: Геннадий Куприянов18 мая 2018, 19:55

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