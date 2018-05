Известную певицу затравили из-за гигантских ступней

Зендая Мари Штермер выложила фотографии, на которых она сидит в бассейне и обнимает своего пса по кличке Нун. Из ее объяснений становится понятно, что снимки сделаны в этом месте не только для красоты.

Певица объяснила, что раньше Нун боялся приближаться к воде. Однако на этот раз он смог побороть свой страх и сделать шаг навстречу бассейну. Впрочем, пользователи Twitter обратили внимание не на питомца девушки, а на ее внешний вид.

Сетевых шутников развеселил оптический эффект, при котором объекты в воде кажутся больше, чем они есть на самом деле. Именно из-за него создалось впечатление, что хрупкая певица является обладательницей невероятно больших ступней. На этом сделал акцент один из комментаторов, выложив снимок, на котором при помощи монтажа довел ситуацию до абсурда.

Cmon now who did this to Z’s feet? @Zendaya pic.twitter.com/RuYamBtAHC