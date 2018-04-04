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Шоу-бизнес

Решившаяся на радикальный шаг Дайнеко: Назад дороги нет

Виктория Дайнеко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Виктория Дайнеко дала откровенное интервью. Популярная певица призналась, что долго решается на то, чтобы уйти от мужчины, однако если принимает решение, что уже не идет на попятную.
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Недавно Виктория Дайнеко снялась в сериале, где сыграла женщину, которая ушла от мужа, но потом поняла, что все еще испытывает к нему чувства. Певица призналась, что она не похожа на своего персонажа.

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Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

"Она – женщина неоднозначная. Некоторые ее поступки мне сложно понять. Мы обе – женщины. И обе – бывшие жены. Но причины, по которым мы стали бывшими, совсем разные. То, что "исполняет" моя героиня, мне абсолютно несвойственно", – призналась Дайнеко.

Виктория рассказала о том, как расставалась со своими любимыми мужчинами. "Я человек, который обычно очень сложно выходит из отношений. Из тех, кто будет думать, долго принимать решение, гадать, уходить, возвращаться, собирать вещи, привозить их обратно... Чаще всего я именно так и расставалась с парнями. Порой они даже не были в курсе, что я долгое время пыталась с ними распрощаться. Все это происходило у меня в глубине души, в мыслях", – объяснила исполнительница.

По словам популярной артистки, если же она набирается решимости, то уже не идет на попятную. "В общем, я долго все взвешиваю, но, когда уж принимаю решение, то назад дороги нет. Если я ушла, у меня не возникает сомнений", – цитирует Викторию Дайнеко сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в середине сентября 2017 года Виктория Дайнеко официально развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. "Принимаю поздравления!!! Нелепая история под названием женитьба официально завершена, и я наконец свободна", – написала Виктория в Instagram. Проблемы в семье Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана начались практически сразу после того, как они поженились в апреле 2015 года. Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает к этому поводы. Тем не менее супруги долго юридически не оформляли развод, хотя фактически давно жили порознь. Их общую дочь воспитывает Виктория.

Автор: Наталья Аряева4 апреля 2018, 16:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

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