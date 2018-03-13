Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине

Несмотря на рождение дочери, Эммануил Виторган и Ирина Млодик не смогли отказаться от работы. Пока артист и его супруга отдают себя искусству, за малышкой приглядывает няня.

На страничке Эммануила Виторгана в социальной сети Instagram появилась свежая публикация. "ДРУЗЬЯ! 10 марта в ЦДХ, сыграв при полном Аншлаге, мы посвятили нашей доченьке ЭТЕЛЬ наш любимый музыкальный кино-спектакль "КОРОЛЬ ТРЕФ-КАРТА ЛЮБВИ" Эммануил ВИТОРГАН, Анжелика АГУРБАШ (на сцене), Людмила МАКСАКОВА (на экране) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщалось в подписи к фото.

На снимке Эммануил Виторган запечатлен с супругой Ириной Млодик, Анжеликой Агурбаш и друзьями. Очевидно, ради любимой работы актеры даже расстались с новорожденной дочерью. Виторган и Млодик утверждали, что не собираются оставлять дела, поэтому, как сообщает StarHit, с воспитанием малышки им помогает няня. По всей видимости, она осталась приглядывать за девочкой, пока Виторган и Млодик были на спектакле.

Старания артистов не прошли даром. В комментариях к публикации поклонники рассыпались в комплиментах. "Будьте Счастливы!", "Здоровья и счастья Вашей семье🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "ЭТО БЫЛО ВОСХИТИТЕЛЬНО!ПУБЛИКА НЕ ОТПУСКАЛА АКТЕРОВ СО СЦЕНЫ! АВАЦИИ!!! СИНХРОННО ЗВУЧАЛО: ,,МОЛОДЦЫ,, НИЗКИЙ ПОКЛОН НАШИМ ЛЮБИМЦАМ НАР.АРТИСТУ Э.ВИТОРГАНУ – МОЛОДОМУ ПАПЕ И ПРОДЮССЕРУ – МОЛОДОЙ МАМЕ И.ВИТОРГАН, АКТРИСЕ—ПЕВИЦЕ А.АГУРБАШ, АВТОРУ ПЬЕСЫ А.ГЕРАСИМОВУ. БРАВО ,ГОСПОДА! ХРАНИ ВАС БОГ!!!", "Вот это да! Поздравляем!!!" – высказались пользователи Сети.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Мар 10, 2018 в 11:02 PST

Информация о том, что у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь, стала сенсацией. А когда выяснилось, что 56-летняя супруга артиста родила сама, градус истерии в СМИ поднялся еще выше. По словам близкой подруги пары, для того чтобы произошло чудо, супруги использовали метод ЭКО. Счастливое событие в жизни Виторгана и Млодик произошло еще 26 февраля.

