Звезда 90-х вскрыла грязные методы Фадеева

Певица Линда одна из самых ярких звезд 90-х. Она долгие годы скрывала причину своего ухода от продюсера Максима Фадеева. В интервью для YouTube-канала "А поговорить?" артистка рассказала о взаимоотношениях с прославленным музыкальным менеджером.

В доверительной беседе Линда сообщила, что долгое время не могла найти человека, который бы понял и принял ее творческие идеи, поэтому, когда певица встретила Максима Фадеева, ей показалось, что она обрела родственную душу. Артистка и продюсер так сблизились, что какое-то время называли друг друга братом и сестрой.

"Когда мы начинали с Максом, у нас были очень теплые взаимоотношения. Я любила этого человека всем сердцем, как творца, я считала его интересным. Мы с ним просто совпадали", – рассказала вокалистка.

В 1994-м году Фадеев и Линда записали первый совместный альбом "Песни тибетских лам", который был распродан тиражом в 250 тысяч экземпляров и принес артистке первый успех. Однако по-настоящему популярной певицей Линда стала после выхода своей второй студийной пластинки – "Ворона".

Звезда отметила, что не была готова к обрушившейся на нее славе. Она категорически отказывалась общаться с журналистами, вместо нее интервью давал Фадеев. "Мы решили, что я буду подальше от этой прессы, и пусть она каким-то образом сама формируется. У Максима был очень развит пиарский талант. Он мастер придумывания различных тем и историй. Он всегда закидывал наживку для журналистов, и дальше это как снежный ком развивалось", – сообщила артистка.

Из-за нелюдимости и отрешенности певицы поползли слухи о ее зависимости от наркотических веществ. Оборотистый продюсер решил не опровергать сплетни, он, наоборот, всячески поддерживал подобные разговоры.

"Тогда это было модно, наркотики и вся эта депресня… И, когда это все родилось, Максим подал в запуск новой темы, которая в будущем очень помешала в жизни. Был резкий негатив со стороны людей, что я пропагандирую запрещенные вещества", – рассказала Линда о грязных методах Фадеева.

Артистка отметила, что ее отношения с продюсером разладились из-за завистливости и корыстолюбия последнего. "Самые основные напряги начались тогда, когда американский Universal предложил мне контракт, как артисту, без участия Максима Фадеева. Вторая причина – финансовый источник поменял свое русло. У моего отца начались финансовые проблемы, и он ему сказал: "мне нужно, чтобы ты на себя оформил студию, чтобы эта студия осталась у вас". Человек понял, что вложения больше невозможны и он постепенно растворился. Он просто рассосался", – поведала знаменитость.

По словам Линды, Максим, который буквально жил в доме ее отца, даже не посчитал нужным поговорит с ней. Зато украдкой побеседовал с другими членами ее команды – Фадеев пытался переманить музыкантов.

"За эти четыре года, которые мы с ним общались плотно и тесно, я прошла такую школу человеческих взаимоотношений, за что большая ему благодарность. Меня использовали для своего пиара, это понятно", – рассудила артистка.