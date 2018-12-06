Питт одержал победу над истеричной Джоли

По всей видимости, годы судебных разборок Анджелины Джоли и Брэда Питта подошли к концу. Голливудские актеры наконец смогли найти общий язык в вопросе опеки над шестью детьми.

Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые уже два года не могут оформить развод, наконец подписали соглашение по опеке над детьми: 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и десятилетними Ноксом и Вивьен. В окружении голливудского актера говорят, что он "получил, что хотел", намекая на то, какие титанические усилия Брэд приложил в борьбе за право совместной опеки над ребятами.

Ведь изначально Анджелина, об истеричности которой говорят в кулуарах, повела себя довольно агрессивно: она требовала единоличную опеку, заявляя, что у ее мужа серьезные проблемы с алкоголем. Да и сам Питт подпортил себе имидж, дав откровенное интервью с признанием своей зависимости от спиртного. Однако артист нашел в себе силы противостоять зеленому змию. Он успешно прошел лечение и даже несколько раз посетил психоаналитика.

И эти труды не прошли даром. Согласно сообщениям западных СМИ, Брэд Питт наконец сможет общаться с детьми без посторонних и забирать их к себе настолько времени, насколько они сами захотят. А в остальном заниматься воспитанием детей актеры будут вместе. Говорят, Анджелина и Брэд уже скачали себе специальное приложение для разведенных родителей, чтобы координировать свои действия в отношении многочисленного потомства, передает Hello!

Знатоки считают, что для пары это прорыв, и выразили надежду, что вскоре актеры наконец оформят развод. Напомним, последней каплей в отношениях звезд стал полет на частном лайнере. 14 сентября 2016 года они все вместе отправились из Франции в Лос-Анджелес. Брэд Питт якобы много выпил, вследствие чего супруги сильно поссорились. Их старший сын Мэддокс попытался вступиться за мать, и вскоре ситуация вышла из-под контроля.

На следующий день после скандала Анджелина подала заявление о расторжении брака. Долгое время пресса распространяла слухи о том, что тогда Брэд ударил сына. Однако следствие доказало, что Питт не бил своих детей.