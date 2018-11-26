Впадающий в паралич Панайотов отказывается от помощи

Певец Александр Панайотов страдает от мистических снов. Артист уверяет, что способен предвидеть будущее.

По словам Александра, уже много лет с ним происходят странные вещи. "Все, что я увидел во сне, потом обязательно происходит в реальной жизни. Это мне для чего-то дано, но для чего, никак понять не могу. Наверное, чтобы я был готов к происходящему", – отмечает знаменитость.

Панайотов добавил, что видения стали приходить к нему сразу после переезда в Москву. Поначалу они очень пугали звезду, однако со временем Александр успокоился и смирился. "Обычно это происходит во сне. Я знаю, что такое состояние еще называют сонным параличом. Этому пытаются найти медицинское объяснение, но пока не могут. Я, по крайней мере, сам не понимаю, что со мной происходит в эти моменты", – отметил вокалист.

Певец стесняется своего дара. Он редко кому-то говорит о видениях, так как боится, что его сочтут сумасшедшим. Однако с каждым годом мистические предзнаменования появляются все чаще, артист даже начал выходить в астрал.

Все, кто знает об этой особенности Панайотова, советуют ему обратиться к экстрасенсу. Однако артист отказывается от помощи колдунов. В Сети он нашел товарищей по несчастью и часто делится с ними переживаниями.

"У всех абсолютно одинаковые симптомы – такие же, как и у меня. Во время сонного паралича я выхожу из тела, наблюдаю за собой со стороны, могу летать даже за пределами пространства, в котором нахожусь. Это так страшно: никому не пожелаю такое испытывать. К счастью, это происходит не каждый день", – заметил артист. Панайотов уверен, что видения будут преследовать его до конца жизни. Об этом сообщает Sobesednik.ru.