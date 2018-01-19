Шурыгину и Семенова зовут ведущими на канал "Россия"

Дуэт насильника и жертвы может стать главной сенсацией сезона. Ведь их знает вся страна.

Имена Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова сегодня, кажется, знает каждый в нашей стране. Бытовоe изнасилование в Ульяновске сделало их обоих суперзвездами. Сказочные гонорары, постоянные эфиры в прайм-тайм на главных телеканалах страны, выстраивающиеся в очередь за интервью журналисты – это ли не мечта?!

Принцессу Диану зовут в качестве почетной гостьи на премии и презентации, она ведет авторский канал в Telegram с советами и выходит на подиум модных показов в качестве модели. А сестра насильника Шурыгиной, в свою очередь, стала его продюсером – теперь предлагает прессе интервью и фотосессии с ним.

У Дианы и Сергея есть мощные фан-клубы и группы поддержки. Причем поклонницы считают Семенова главным российским мачо и часто сами предлагают ему секс. "Они ему пишут: "Я вся теку!", – рассказала Шурыгина.

Телевизионщики живут по принципу "куй железо, пока горячо". И, видя такой интерес к истории дважды изнасилованной звезды, рвут ее на части. Источник на канале "Россия", где теперь работает открывший Диану миру Андрей Малахов, сообщил Dni.Ru, что продюсеры сегодня кулуарно обсуждают возможность приглашения Дианы и Сергея в качестве ведущих нового ток-шоу, в котором будут обсуждаться непростые женские судьбы.

"По формату это может быть похоже на проект "Мужское/Женское", который идет на Первом канале, только кажется, что харизматичные Шурыгина и Семенов будут более интересны для молодой аудитории публики, нежели Гордон и Барановская, – рассказал собеседник. – Если бы Диана и Сергей приняли предложение о работе в паре, это был отличный ход. Гонорар их можно обсуждать – только бы согласились. Но пока это все на уровне разговоров".

Окончательное решение по проекту еще не принято. Но вероятно, если Диану и ее насильника уговорят-таки вести эфир, то это будет самая скандальная и горячая передача на отечественном телевидении.