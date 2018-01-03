Анорексичка из "Дома-2" ужаснула новыми фотографиями
Подписчики усмотрели на фотографии все признаки анорексии. Они оставили под изображением сотни комментариев.
"Тихий ужас", – пишет один из пользователей. "Была тогда намного лучше. Только губищи как половые, а фигура лучше тогда была, несомненно", – считает другой. "Боже, какая худенькая..." – поражается третий.
Многие похвалили Кохно за то, что ей удалось справиться с анорексией. "Всё, что с нами происходит делает нас сильнее. Огромного счастья тебе, любви и всего самого светлого", – уверен комментатор. "Сейчас ты богиня, по сравнению с тем, какой была", – вторит ему другой.
Напомним, что Мария Кохно заявляла, что ее анорексия связана исключительно с непростыми отношениями с супругом. "Я перестала есть, чтобы на что-то отвлекаться. Когда ты голодный, ты думаешь только о еде, другие проблемы тебя не тревожат", – уверяла она. Девушка заявляла, что целенаправленно доводила себя до такого состояния.
Участница "Дома-2" заявляла, что восстановление далось ей очень тяжело. Ее выбивал из колеи стресс из-за событий на проекте. "У меня руки очень сильно поправились, но это все издержки недуга", – отметила она.
Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Кандидат в президенты России в новогоднюю ночь устроила дискотеку у храма
Танцовщица перемыла кости предполагаемому автору скандальных снимков
Кому первый месяц года принесет удачу