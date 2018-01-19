Второго насильника Шурыгиной подло обманули перед избиением

Стали известны новые подробности скандального выпуска шоу "На самом деле". Александра Рухлина обманом привели на съемки.

Об этом журналистам рассказал знакомый мужа Дианы Шурыгиной, которая обвиняла молодого человека в изнасиловании. По словам пожелавшего остаться неизвестным источника, Андрей Шлянин рассказал, что заставило Рухлина прийти на эфир. "На передачи их заманивают, обещают, принять их сторону, защитить, но по итогу, все им выходит боком. Насчет гонорара, он сказал, что никаких миллионов они не заработали. Их гонорары составляли – 50 тысяч рублей, 100 тысяч и 150 тысяч. За все время, якобы, они получили всего 500 тысяч рублей", – приводит газета "Московский Комсомолец" слова приятеля Андрея.

Самым недовольным в том скандальном эфире можно считать Александра Рухлина. Мало того, что молодого человека прилюдно побили, так его еще и обманули: он шел на программу, надеясь высказать свою позицию, а его выставили антагонистом. По словам Ларисы Мироновой, адвоката Александра, того просто заставили извиниться.

"Ведущий неоднократно муссировал данную тему, периодически возвращаясь к ней и перефразируя вопросы, чем вынудил его извиниться перед самой Шурыгиной. Но я считаю, фактически он не принес ей извинений, так как не считает себя виноватым", – возмущалась Лариса Миронова действиями Дмитрия Шепелева.

Она еще раз подтвердила, что Рухлин не чувствует себя виноватой перед Шурыгиной. "Да, Александр принес публично извинения своей матери за сложившуюся ситуацию. Неужели было не понятно, что он не чувствует за собой вины по отношению к Диане?", – удивлялась Лариса Миронова.

Адвокат также рассказала, зачем Рухлин согласился поучаствовать в эфире. "Рухлин дал свое согласие на участие в программе с той целью, чтобы люди услышали его правду. Никакого изнасилования он не совершал. Следствие тщательно расследовало данное дело в течение шести месяцев. Невиновность Рухлина была однозначна", – подчеркнула юрист.