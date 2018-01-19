Бессовестные девушки настырно предлагают секс насильнику Шурыгиной

Сергей Семенов считается теперь главным любовником страны. Все девушки хотят ему отдаться.

Прежде о студенте второго курса Ульяновского аграрного университета Сергее Семенове мало кто знал. А после того, как изнасиловал несовершеннолетнюю Диану Шурыгину, он стал суперзвездой, хотя и загремел за решетку – обвинение дало ему восемь лет колонии.

"Осужденные изначально поддерживали Сергея, были уверены в его невиновности, но каждый хотел вступить с ним в разговор и лично что-то спросить про Диану, – рассказали в пенитенциарном заведении. – Это была своего рода проверка. И он ее проходил. Знаете, иногда пары фраз хватает, чтобы понять натуру человека. Вот Сергей ни врать, ни выкручиваться не умеет. Осужденные часто говорили ему: "Хоть ты и сидишь ни за что, о тебе вся страна узнала".

Подобной славы Сергей, по его словам, никогда не хотел, но был рад поддержке людей. В колонию, говорят, ему мешками носили письма от фанаток. И его жертву Диану Шурыгину это особенно возмущает. За кулисами многочисленных ток-шоу, в которых регулярно участвует Диана, она не раз кричала, что не понимает, почему из ее насильника сделали настоящего героя и плейбоя. Больше всего Диану бесит, что у него даже появилась внушительная армия поклонниц. "Они ему пишут: "Я вся теку!" Фу, какой ужас!" – цитирует дважды изнасилованную звезду Sobesednik.

Стоит заметить, что сестра Семенова стала его продюсером и продает интервью с ним. По слухам, за каждую встречу с репортерами она требует от 50 тысяч рублей и выше.