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Лазарев шокировал решением оставить сцену

Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Певец устал от изматывающего графика. И намерен взять двухлетнюю паузу.
прочитано 358 раз

Творческая биография певца Сергея Лазарева неразрывно связана с "Новой волной". В составе группы Smash!! он стал победителем первого конкурса в 2002 году. Сейчас у артиста солидный список профессиональных побед и плотный гастрольный график. Однако каждый год он участвует в "Новой волне" – теперь в качестве приглашенной звезды.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Нынешний год не стал исключением. С артистом сразу после его выступления в Сочи встретился корреспондент Dni.Ru. "Сегодня у меня заканчивается турне The Best, осталось всего сорок концертов, которые я дам до декабря, – рассказал певец о делах текущих. – А потом практически сразу приступаю к гастролям с новой программой "N-тур". Тур, посвященный моему 35-летию, откроется концертами весной следующего 2018 год". В апреле Лазарев выступит в Москве в СК "Олимпийский" и в Санкт-Петербурге в Ледовом Дворце.

"По завершению нового тура я намерен сделать продолжительную паузу и на два года оставить эстрадную сцену, – шокировал Сергей. – Мне надо выдохнуть, подумать о реализации себя в других сферах. В частности, очень хочется заняться новыми театральными постановками, мне это интересно и близко". Напомним, что Лазарев в 2003 году окончил школу-студию МХАТ. После этого он сыграл главные роли в трех аншлаговых спектаклях московского театра имени Пушкина.

Автор: Феликс Грозданов9 сентября 2017, 00:36
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