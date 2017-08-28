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Шурыгина собралась замуж из-за беременности

Диана Шурыгина. Фото: кадр программы "Пусть говорят"
О свадьбе Дианы Шурыгиной высказалась ее мать Наталья. Женщина призналась, что они с мужем пытались убедить ее подождать, но ничего не получилось. Общественность подозревает, что Диана спешно выходит замуж из-за беременности.
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С 29-летним Андреем Шлягиным 18-летняя Диана Шурыгина знакома около полугода. Родители познакомились с молодым человеком на дне рождения Натальи, матери Дианы. Ни разу не бывший женатым, без детей, он ей понравился. "Веселый, добрый, жизнерадостный. Мы быстро разговорились, общались очень непринужденно. Диана влюблена! Смотрит на него и светится от счастья. Он тоже ее очень любит. У него такой взгляд на нее, что забыть невозможно – ласковый и отеческий одновременно. Глядя на них, я вижу, что моя дочь под надежной защитой. Он словно каменная стена для нее. И она это тоже понимает и чувствует", – рассказала Наталья Шурыгина.

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Женщина не стала скрывать, что, когда они с мужем узнали о свадьбе, их несколько смутила поспешность решения влюбленных. "Мы с отцом уговаривали их подождать, но Дианка хочет, чтобы свадьба прошла на пике эмоций. Когда еще нет привычки друг к другу", – объяснила Наталья.

Как оказалось, когда Андрей познакомился с Дианой, он не знал о том скандальном шлейфе, который тащился за юной красоткой. "Андрей – один из тех редких людей, которые не вникали в суть шумихи, связанной с нашей семьей. Увидев Диану впервые, он не знал подробностей, которые со смаком обсуждала вся страна. Но перед знакомством с родителями, он посмотрел все выпуски "Пусть говорят" и сделал вывод, что Диана, на самом деле, жертва скандала. А мне лично он сказал, что я боролась за нее как могла", – цитирует мать Шурыгиной сайт "Комсомольская правда".

Между тем общественность сделала свои выводы из скорой свадьбы Дианы и Андрея. Дескать, Шурыгина ждет ребенка. "Парень, ты с ума сошел???", "полгода встречаются и уже свадьба???? с чего вдруг??? залетела что ли девочка?????", "Да полюбому залетела малолетка.... А оператора жалко... Вляпался парень...", "Ну все, пошла по рукам", "На донышке ума у оператора", – язвительно высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева28 августа 2017, 15:30
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Как живет Диана Шурыгина

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