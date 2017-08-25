Открытое письмо зализанной Шурыгиной

Мать изнасилованной Дианы Шурыгиной Наталья обнародовала открытое письмо к главе ФСИН Геннадию Корниенко, в котором попросила не отпускать осужденного за это преступление Сергея Семенова из колонии по УДО. Более того, женщина считает, что Семенов пиарится на этой истории.

На своем канале в Youtube Наталья Шурыгина разместила новое видео. На сей раз женщина предстала перед зрителями с гладко убранными, "зализанными", как выразились некоторые комментаторы, волосами, в очках, черном пиджаке и красной блузке. Глядя прямо в объектив камеры, Шурыгина заявила, что Сергей Семенов "весел, счастлив и чувствует себя звездой телеэфира", ведь он дважды за время пребывания в ИК-3 в городе Димитровград принимал участие в ток-шоу "Пусть говорят".

"Девушки со всей страны шлют ему посылки, фотографии, назначают свидания, при этом он дважды высказал мысль, что собирается простить жертву своего преступления, мою дочь. Собирается, но пока не простил, а услужливые его поклонники подсказывают ему мысль о физической расправе над моей дочерью. При этом в одном из телешоу голос за кадром подсказывает Семенову о наступлении осенью 2017 сроков подачи документов на УДО, и у родственников преступника нет и тени сомнения в таким исходе", – заявила Шурыгина.

При этом, по словам женщины, ее семья регулярно получает угрозы, в том числе физической расправы, и она высказала уверенность, что этой травлей занимаются именно поклонники Семенова. Наталья уверена, что сам Сергей не только не чувствует себя виноватым, а, наоборот, хочет простить Диану.

"О каком УДО в принципе может идти речь? Преступник не чувствует своей вины. Мало того, он чувствует поддержку и свою правоту. Если УДО пройдет, то это вызовет волну сексуального насилия на почве осознания безнаказанности. Завершая свою речь, убедительно прошу вас приказать вашим подчиненным разобраться в происходящем и не превращать наказание Семенова в фарс или цирк", – обратилась к представителю власти Шурыгина.

Ранее родительница Дианы Шурыгиной ввергла общественность в шок, когда на всю страну продемонстрировала одежду и нижнее белье девушки, в которых та была на момент изнасилования. Она показала сначала бюстгальтер, а затем – мельком – трусы с пятнами. "Мне неприятно к этим вещам прикасаться, – убитым голосом призналась мать Дианы. – Но я была это сделать обязана".