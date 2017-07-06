Скромница Миддлтон вышла в свет в прозрачном платье

Представительница семейства Миддлтон – Пиппа – оказалась на публике в весьма смелом наряде. Девушка появилась в обществе в прозрачном платье, чем буквально сразила наповал общественность.

Пиппа Миддлтон была замечена папарацци на Уимблдонском теннисном турнире. Однако стройную брюнетку сопровождал вовсе не новоиспеченный супруг Джеймс Мэттьюз, а родной брат.

Однако пристальное внимание общественности Пиппа привлекла не только из-за этого обстоятельства. Для выхода в свет Миддлтон выбрала прозрачное кружевное платье. Несмотря на провокационный наряд, младшая сестра Кейт осталась скромницей – белье телесного цвета прикрыло все интимные подробности фигуры.

Публика была сражена наповал смелостью Пиппы. Пока одни обсуждали выбор девушки и ее моральные качества, другие рассыпались в комплиментах. "красивое платье", "ого! Вот это наряд!!!! Смело! Красиво! Эротично!", – высказались поклонники.

Впрочем, не всем понравилось платье Пиппы Миддлтон. Кто-то назвал его "ужасом" и "набором сетей". А еще и досталось самой Пиппе, которая, по мнению светских сплетниц, выглядит старше своих лет. "если не знать сколько ей лет, вполне можно дать 40-45, такое вот общее восприятие от нее всегда", – заявила пользовательница Сети.

Напомним, в мае Пиппа Миддлтон вышла замуж за бывшего автогонщика и миллиардера Джеймса Мэттьюза. Высочайшие гости собрались на церемонии в церкви Святого Марка в деревне Энглфилд графства Беркшир. К алтарю невеста шла в сопровождении детей принца Уильяма и герцогини Кейт – трехлетнего Джорджа и двухлетней Шарлотты. Сама принцесса выбрала для себя светлый наряд с экстравагантной шляпкой. Ее муж – принц Уильям – отличился светло-голубой жилеткой. Его младший брат Гарри выбрал жилет кремового цвета. За церемонией пристально следили все модные журналы и таблоиды Великобритании.