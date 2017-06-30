Жена высказалась о СПИДе у Олега Яковлева

Эксклюзив Особое мнение Интервью Малахов извинился за свой поступок перед Яковлевым В деле о гибели певицы "Лицея" поставлена точка

Выбор читателей

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Шепелев об убийстве отца Фриске
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
партнеры
Пятница 30 июня
Лента новостей
21:48
В столичных аэропортах задержано свыше 200 рейсов
21:15
Сердюков получил вторую должность за два дня
21:12
Как помирились Telegram и Роскомнадзор
21:00
Порошенко предложил украинцам жить на свалке
20:38
Как спастись от перепадов давления во время грозы
20:25
В ФСБ рассказали о задержании российских пограничников на Украине
20:08
В Москве жестоко избили известную фигуристку
19:49
Подлизу Трампа боятся оставлять наедине с Путиным
19:41
"Ветхозаветный потоп" добрался до Москвы
19:34
Спрятавшихся от ливня детей обстреляли из пистолета
19:06
На Москву идет третья волна "бури века"
19:03
Как зарабатывают спортсмены и фотомодели на пенсии
19:03
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
18:56
"Большая маленькая ложь": чем живут героини сериала
18:46
На Алтае подросток лишился рук при попытке спасти котенка
18:44
Экстремальным ливням нашли объяснение
18:43
Противник Порошенко пошел на поклон в Москву
18:39
Ходорковский переманивает сторонников у Зюганова
18:19
В аэропортах Москвы задержаны около 100 рейсов
18:14
Россия перестала платить взнос в Совет Европы
18:05
Бутерброд оказался популярнее Макрона
17:38
Госдума согласовала предварительный текст присяги гражданина
17:17
Хипстер – новый идеал мужской сексуальности
17:08
На Черном море детей купают с крокодилом (видео)
16:53
"Нашествие" открыло конкурс плакатов к выборам президента
16:47
Дерево-людоед нападает на людей через форточку (фото)
16:39
Семейная драма Виктории Толстогановой
16:24
"Буря века" убивает людей в Москве
16:15
Резвая бабушка устроила гонки с полицией (видео)
16:12
Москвичей предупредили об аномальных пробках
16:02
Новая Москва показала высокую динамику развития
15:45
На МЦК остановлено движение из-за упавшего дерева
15:33
Мощный ливень затопил Шереметьево (видео)
15:30
В Москве во время урагана погиб человек
15:17
Болельщиков просят оформлять FAN ID заранее
15:16
Путин продлил санкции против Запада
14:57
Урагану в Москве отвели пять часов
14:45
Jaguar возглавил список разорительных машин
14:44
На юге Кипра произошел взрыв
14:37
Прохожий пострадал из-за бури в Москве
14:34
Масштабная кибератака ударила по здравоохранению России
14:32
Тело пропавшего ребенка нашли через две недели в реке
14:29
Полигон "Каргашино" закроют в 2018 году
14:27
Лавров рассказал анекдот про Чапаева
14:26
Житель Петербурга ранил ножом жену и двух детей
14:13
Молния поразила два самолета над Москвой
14:05
Молодого путешественника забили насмерть на глазах родителей
14:01
В футболе нашли агентов Путина
13:56
Первые кадры "бури века" в Москве
13:55
Забытые звезды российского кино
13:43
Полицейские убили водителя выстрелом в голову во время погони
13:30
Хитрый подросток "штрафовал" магазины в Хабаровске
13:29
Сотникова задавила грудью Навку
13:12
Важные правила поведения в светском обществе
13:10
Пьяные тусовщицы насмерть разбились в прямом эфире (видео)
13:07
Екатерина Шаврина срочно госпитализирована после аварии
13:01
В аэропортах Москвы начались задержки из-за бури
12:59
Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"
12:55
Актриса Захарова ждет ребенка
12:53
Приятель надругался над школьницей в Домодедово
12:40
Известный юморист попал в реанимацию в Москве
12:39
Медитирующую туристку съел огромный варан
12:36
Настасью Самбурскую поздравляют со свадьбой
12:21
Договоренности с Вьетнамом закрепят законодательно
12:03
Индус поставил мировой рекорд с помощью зубной щетки (видео)
11:55
В США показали падение Челябинского метеорита в деталях
11:47
Пьяный россиянин час дрался на борту летящего лайнера
11:40
Трамп пообещал Украине миллионы тонн угля
11:36
Темникова разочаровала своим новым видом
11:31
Меркель восстала против геев
11:30
Коммунальщики Москвы подготовились к буре
11:20
Кремль делает ставку на молодых губернаторов
11:15
Россияне лишились по тысяче долларов из-за дешевой нефти
11:13
В Москве отменили "ветхозаветный потоп"
11:09
Столицу украсят ромашками на День семьи
11:09
Слава Зайцев упал со второго этажа
10:59
Сингапурец покорил Сеть интимным рекордом
10:53
Главные события Москвы с 30 июня по 6 июля
10:51
МЧС экстренно предупредило москвичей о шторме
10:47
Круизным лайнерам облегчают заход в порты России
10:41
Пенсионер насмерть забил подругу на востоке Москвы
10:27
Американка прогнала грустного медведя из своего дома
10:15
В США разыскивают "похитителя ласк"
10:10
Как удачно провести первую брачную ночь
10:04
В деле о гибели экс-певицы "Лицея" поставлена точка
09:56
Два карманника за пару часов украли 62 телефона
09:54
В Челябинске из здания суда сбежал нелегал
09:52
С чем пришла Новая Москва к первому юбилею
09:51
Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации
09:46
На МКАД собралась 16-километровая пробка
09:37
Ученый раскрыл тайну падения Тунгусского метеорита
09:37
Под Омском подросток утонул во время спасения одноклассницы
09:33
Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор
09:26
Связавшие животных с сексом зоозащитники смутили Сеть
09:26
Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым
09:15
Грабители пырнули мужчину ножом на северо-востоке Москвы
08:58
Триумф пса на концерте симфонического оркестра (видео)
08:44
Равнодушный Порошенко наплевал на просьбы украинцев
08:36
Какой будет пенсия в 2018 году
08:31
Жена Яковлева: Мне очень тяжело
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева
Шоу-бизнес

Жена высказалась о СПИДе у Олега Яковлева

Олег Яковлев и Александра Куцевол. Фото: пресс-служба
Последняя любовь Олега Яковлева Александра Куцевол прокомментировала сенсационные новости о том, что певец якобы болел СПИДом. Жена артиста собирается судиться с журналистами.
прочитано 9242 раза

Бывший солист "Иванушек" скончался рано утром 29 июня. Днем того же дня на сайте издания "Экспресс-газета" появилась информация, что Олег якобы болел СПИДом. Об этом журналистам сообщил источник, которого авторы статьи назвали компетентным. По словам информатора, пожелавшего сохранить свое имя в тайне, проблемы с сердцем у Яковлева были следствием иммунодефицита.

ПО ТЕМЕ

Близкие и друзья о последних днях Яковлева

Жена Яковлева: Мне очень тяжело

Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым

Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе

Стала известна причина смерти Олега Яковлева

 Смерть Яковлева из "Иванушек"

Сюжеты Смерть Яковлева из "Иванушек"

Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Возлюбленная исполнителя Александра Куцевол не только не подтвердила эту информацию, но и пригрозила репортерам судом. Избранница ушедшего из жизни артиста шокирована этой клеветой.

"Я буду судиться с такими изданиями. Я сейчас очнусь от всего и займусь этим вопросом. Это за гранью. Они даже писали, что я покончила с собой. Ужасные слухи", – цитирует возмущенную Александру сайт "СтарХит".

Сейчас убитая горем Куцевол, посвятившая экс-солисту "Иванушек" около пяти лет жизни, занимается вопросами его кремации. Девушка заверила, что этого хотел Олег. Церемония прощания с Яковлевым состоится 1 июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь.

Ранее Александра сообщила акулам пера, что Олег умер из-за запущенной стадии воспаления легких. "Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, поэтому все это время он был подключен к аппарату. За это время он даже ни разу не пришел в сознание", – поделилась своим горем возлюбленная певца.

К слову, есть еще одна версия кончины звезды. Как сообщил сайт Life.ru, у Яковлева были проблемы с печенью. По информации издания, экс-солист "Иванушек" ушел из жизни в результате отека легких, а осложнения возникли на фоне цирроза.

Как писали Dni.Ru, Олег довольно долго ощущал недомогание. Куцевол рассказала журналистам, что на днях самочувствие артиста резко ухудшилось, после чего его экстренно госпитализировали. Яковлев попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Медики даже были вынуждены подключить исполнителя к аппарату искусственного дыхания.

Рано утром 29 июня певец скончался в реанимации, не приходя в сознание. Александра отметила, что Олега, возможно, удалось бы спасти, если бы его госпитализировали раньше. Но артист не воспринимал всерьез болезнь и до последнего предпочитал лечиться дома.

Автор: Елена Алешина30 июня 2017, 20:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

567

комментарии

Политика

Порошенко предложил украинцам жить на свалке
Подлизу Трампа боятся оставлять наедине с Путиным
Бутерброд оказался популярнее Макрона
Лавров рассказал анекдот про Чапаева

Шоу-бизнес

Звезды поглумились над смертельной "бурей века"
Жена высказалась о СПИДе у Олега Яковлева
Дана Борисова признала собственное бессилие
Обидчица Бузовой поскандалила с Романец из "Дома-2"

Проишествия

В Москве жестоко избили известную фигуристку
Мощный ливень затопил Шереметьево (видео)
Молодого путешественника забили насмерть на глазах родителей
Медитирующую туристку съел огромный варан

Lifestyle

Забытые звезды российского кино
Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"
Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации
Названы победители Московского кинофестиваля
Шоу-бизнес

Слава Зайцев упал со второго этажа

Модельеру сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес

В гостях у звезды: Михаил Шуфутинский

Шансонье обустроил дом в стиле актуальной классики
Шоу-бизнес

Безутешный ведущий показал Яковлева со стаканом алкоголя

Певцу приписывают пристрастие к выпивке
Происшествия

В Москве жестоко избили известную фигуристку

Спортсменку заподозрили в краже денег

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на июль
Актриса Захарова ждет ребенка
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на июль

Фоторепортажи

"Ветхозаветный потоп" добрался до Москвы
Семейная драма Виктории Толстогановой
Сотникова задавила грудью Навку
Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор

Спорт

В футболе нашли агентов Путина
Теннисистка Уильямс угодила в смертельное ДТП
Роналду показал своих близнецов
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)

Регионы

Спрятавшихся от ливня детей обстреляли из пистолета
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
Хитрый подросток "штрафовал" магазины в Хабаровске
На Черном море детей купают с крокодилом (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru