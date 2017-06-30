Жена высказалась о СПИДе у Олега Яковлева

Последняя любовь Олега Яковлева Александра Куцевол прокомментировала сенсационные новости о том, что певец якобы болел СПИДом. Жена артиста собирается судиться с журналистами.

Бывший солист "Иванушек" скончался рано утром 29 июня. Днем того же дня на сайте издания "Экспресс-газета" появилась информация, что Олег якобы болел СПИДом. Об этом журналистам сообщил источник, которого авторы статьи назвали компетентным. По словам информатора, пожелавшего сохранить свое имя в тайне, проблемы с сердцем у Яковлева были следствием иммунодефицита.

Возлюбленная исполнителя Александра Куцевол не только не подтвердила эту информацию, но и пригрозила репортерам судом. Избранница ушедшего из жизни артиста шокирована этой клеветой.

"Я буду судиться с такими изданиями. Я сейчас очнусь от всего и займусь этим вопросом. Это за гранью. Они даже писали, что я покончила с собой. Ужасные слухи", – цитирует возмущенную Александру сайт "СтарХит".

Сейчас убитая горем Куцевол, посвятившая экс-солисту "Иванушек" около пяти лет жизни, занимается вопросами его кремации. Девушка заверила, что этого хотел Олег. Церемония прощания с Яковлевым состоится 1 июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь.

Ранее Александра сообщила акулам пера, что Олег умер из-за запущенной стадии воспаления легких. "Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, поэтому все это время он был подключен к аппарату. За это время он даже ни разу не пришел в сознание", – поделилась своим горем возлюбленная певца.

К слову, есть еще одна версия кончины звезды. Как сообщил сайт Life.ru, у Яковлева были проблемы с печенью. По информации издания, экс-солист "Иванушек" ушел из жизни в результате отека легких, а осложнения возникли на фоне цирроза.

Как писали Dni.Ru, Олег довольно долго ощущал недомогание. Куцевол рассказала журналистам, что на днях самочувствие артиста резко ухудшилось, после чего его экстренно госпитализировали. Яковлев попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Медики даже были вынуждены подключить исполнителя к аппарату искусственного дыхания.

Рано утром 29 июня певец скончался в реанимации, не приходя в сознание. Александра отметила, что Олега, возможно, удалось бы спасти, если бы его госпитализировали раньше. Но артист не воспринимал всерьез болезнь и до последнего предпочитал лечиться дома.