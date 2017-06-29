Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе

Страна взбудоражена смертью бывшего солиста "Иванушек" Олега Яковлева. Пока одни журналисты гадают, какая именно болезнь убила артиста, другие обсуждают с друзьями и близкими его последнюю любовь.

Самая большая популярность у Олега была в те дни, когда он выступал в группе "Иванушки". В какой-то момент исполнитель захотел на свободу. Он ушел из успешного коллектива и начал сольную карьеру. С тех пор Яковлев уже не так часто мелькал на музыкальных каналах и на красных дорожках премий. Некоторые меломаны успели о нем позабыть.

Один из друзей артиста сообщил репортерам, что в уходе певца из "Иванушек" отчасти виновата его последняя возлюбленная Александра Куцевол. "Это ведь она cподвигла Олега к тому, чтобы он в свое время покинул группу "Иванушки". Внушила ему, что пора двигаться дальше", – рассказал источник из близкого окружения пары.

В последние годы Яковлев большую часть времени проводил с возлюбленной. Они вместе жили. "Саша была для Олега всем – и подругой, и продюсером, и его ангелом-хранителем. Она любила его безмерно", – цитирует своего информатора сайт MK.RU.

Артист доверял своей второй половине во всем. "И она не подвела его. Концерты, интервью на телевидении – это ведь заслуга Саши. Он без нее не проводил ни один отпуск, на гастроли они летали вместе. Олег будто боялся расставаться с ней. Может, потому что близких людей у него больше не было, – предположил друг. – Отца он не помнил, мать умерла. Ни родных сестер, ни братьев..."

Говорят, Александра много лет назад была поклонницей группы "Иванушки International". Может, поэтому и нашла себе работу в шоу-бизнесе. Куцевол устроилась работать на музыкальный телеканал. Там она и познакомилась с Яковлевым во время интервью. Роман не заставил себя долго ждать.

Звездные друзья Яковлева одобряют его выбор. "Олегу очень повезло с Сашей Куцевол. Я был свидетелем начала их отношений, когда Саша работала на Муз-ТВ корреспондентом, и тогда старалась делать как можно больше сюжетов про "Иванушек", – поделился своими воспоминаниями телеведущий Алексей Остудин. – Я и не думал тогда, что все у них будет так серьезно".

Отар Кушанашвили признался, что не может решиться на общение с девушкой покойного певца. "Олег, Олежка Яковлев, за что ты так со мной, почему ты меня оставил?! Мой хрупкий, светлый друг... Прости... Боюсь звонить Куцевол. Я не умею справляться с такими утратами... Я запрещаю себе плакать, но ведь невозможно: перед глазами наш, мой Олежка, светлый друг моей молодости дурацкой, напрасной, недурацкой, ненапрасной... Спасибо тебе, Олежка, за любовь, свет, доброту. Я буду помнить тебя", – пообещал скандально известный журналист.