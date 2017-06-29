Близкие и друзья о последних днях Яковлева

Ведущий ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов экстренно созвал к себе в студию друзей и коллег Олега Яковлева, скоропостижно скончавшегося утром 29 июня. По словам людей, видевших артиста незадолго до трагедии, ничего не предвещало беды.

Смерть бывшего солиста "Иванушек" у многих вызвала шок. По словам преданной поклонницы певца, все его фанаты очень удивились, потому что информации о проблемах со здоровьем у Олега не было. Совсем недавно, буквально на днях, он еще успешно давал концерты. У него был плотный рабочий график.

Журналист Отар Кушанашвили дружил с Олегом и с большой теплотой к нему относился. Три недели назад он пригласил Яковлева на день рождения, но тот не пришел. И только сейчас Отар понял, чем был вызван отказ.

Узнав о кончине приятеля, скорбящий Кушанашвили принялся вспоминать последние встречи с покойным исполнителем. Он признал, что в последнее время Олег казался изможденным.

Журналист отметил, что Яковлеву казалось, будто слава, которую он получил в группе "Иванушки", бесконечна. Он верил в успех своей сольной карьеры. Однако после его ухода из коллектива что-то пошло не так. Больших успехов не случилось. Приглашенные эксперты в студии не могли пройти мимо слухов о пристрастии Олега к алкогольным напиткам и отметили, что оно могло развиться именно из-за того, что его надежды на успех не оправдались.

Выпускник "Фабрики звезд" Михаил Гребенщиков видел Яковлева относительно недавно. Бывший солист "Иванушек" заглянул к нему в студию, чтобы записать новый хит. По словам Михаила, Олег выразил сердечную благодарность за то, что ради него собралась целая команда профессионалов. Люди старались помочь Яковлеву сделать звучание композиции идеальным.

Певица Ирина Нельсон, которую многие помнят по ее работе в группе Reflex, призналась, что артист всегда поражал ее своей эмоциональностью. Олег называл роскошную блондинку "королевой" и хвалил ее песни. Яковлев засыпал ее смс-сообщениями, много раз звал исполнительницу на свои презентации, концерты, но у нее не получалось прийти из-за непредвиденных обстоятельств. Теперь момент навсегда упущен, а Ирина испытывает колоссальное чувство вины.

Другая приятельница Олега Анна Городжая выразила сожаление, что у 47-летнего певца не было детей. А он их любил. "Он часто говорил о детях, о смысле жизни", – рассказала девушка. К сыну блондинки артист относился с большой нежностью. Анна припомнила, что раньше видела Яковлева веселым, позитивным, но в последнее время у него был изможденный вид. Городжую настораживало, что ее друг перестал хохотать с ней и все чаще затрагивал в разговоре тему возраста.

Самый пронзительный рассказ об Олеге получился у Кати Лель. Она видела бывшего солиста "Иванушек" 25 мая в студии музыкального канала, где работал Олег, он вел программу, а певица пришла к нему в гости. Артистка призналась, что уже тогда у нее было дурное предчувствие. Она будто интуитивно поняла, что артист погибает.

"Когда я увидела Олежку, я настолько оторопела от того, какие у него были желтые белки глаз, – не без содрогания вспоминает Лель. – Я не могла скрыть удивления". Когда Катя спросила у Олега, все ли с ним хорошо, он ее успокоил, мол, все в порядке. "Но хорошо не было. На протяжении всего эфира он был неадекватен, это видно. Мне было неловко спросить. Может, это личное пространство человека. Когда был разговор о детях, о будущем, о новом хите, да, в нем чувствовалась усталость, но жила творческая надежда. Когда уходила, я сказала: "Береги себя". Я знала, что вижу его в последний раз, чувствовала это, – призналась артистка. – Ему было тяжело".