Близкие и друзья о последних днях Яковлева

Эксклюзив Особое мнение Интервью Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца После развода Бондарчук дала шанс Виторгану

Выбор читателей

Шепелев об убийстве отца Фриске
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
партнеры
Четверг 29 июня
Лента новостей
21:56
Роналду показал своих близнецов
21:50
В Москве девушка упала с высоты девятого этажа
21:27
Опубликованы фотографии трупа главаря "ИГ"
21:26
Парламенты России и Израиля сохранят историческую память
20:24
Названы победители Московского кинофестиваля
20:12
Розовых самоедов отдали в Минобороны
19:47
На Урале мужчина до смерти забил друга подлокотником
19:35
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)
19:18
В будущем Земля станет похожа на Сатурн
19:08
Врач-нарколог Яков Маршак рассказал о циррозе Яковлева
19:07
Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
19:04
Фестиваль "Нашествие" бьет рекорды популярности
18:36
Раскрыт секрет идеальной улыбки
18:34
В России хотят на год продлить антисанкции
18:17
Шамана Порошенко высмеяли за вакханалию с Крымом
18:03
Создан работающий без батареи телефон
17:58
"Роснефть" и АФК "Система" снова встретились в суде
17:32
Сергей Иванов посетил лагерь поисковиков в Рязанской области
17:17
На Москву обрушится невиданный дождь
17:15
На Украине развратная замминистра продала свидание за $423 тысячи
17:04
"Наталья" построит новый участок второго метрокольца
16:57
Депутаты укрепляют российско-израильскую дружбу
16:56
Создана идеальная резиновая женщина для секс-утех
16:33
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
16:27
Чего ждать от встречи Путина и Трампа
16:22
Газманов пообещал коньяк украинским экстремистам
16:09
Дадаева признали виновным в убийстве Немцова
15:58
Украинец изнасиловал американца на фестивале пива
15:52
Максакова впервые высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
15:46
В Москве преступники на Infiniti открыли стрельбу
15:35
Меркель жестко унизила Эрдогана
15:30
После смерти Яковлева "Иванушек" назвали бездарными
15:28
В Москве частично перекроют Бульварное кольцо
15:27
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
15:18
Новый LEXUS LX 570: Вседорожник представительского класса
15:13
В Киеве признали провал Порошенко
15:12
Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
15:06
Актера Ширвиндта обвинили в краже
14:52
Очевидцы сняли НЛО над Челябинском
14:48
Юлия Беретта об отношениях с Губиным
14:35
В Москве показали "Искушение цивилизацией"
14:32
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
14:30
Трамп готовит провокацию против России
14:25
Работающих пенсионеров оставили без прибавки
14:17
Ноги исхудавшей Максаковой превратились в спички
14:15
Врачи запретили Емельяненко драться
14:10
Почему Трамп избегает встречи с Путиным
13:51
Паблик MDK посмеялся над смертью Олега Яковлева
13:50
Яковлева похоронят с Паниным
13:47
Организаторы "Евровидения" резко отчитали Эрнста
13:43
От рыбаков сбежал приглашенный на фотосессию карп
13:40
В Москве объявлен желтый уровень опасности
13:16
Пьяный москвич угнал трактор и протаранил такси
13:16
McDonald’s запустил сервис по доставке еды
13:07
Международная мозаика
13:05
Последняя фотосессия Олега Яковлева
13:04
17-летний мажор на Land Rover врезался в толпу рабочих
13:02
Ученые сообщили о человеческом бессмертии
12:45
Новикова рыдает из-за смерти Яковлева
12:44
Труп девушки нашли через три дня в туалете магазина
12:08
Апполонов шокирован нелепой смертью Яковлева
12:00
Больше всего пенсионеров живет в московском регионе
11:59
Роковое проклятие группы "Иванушки"
11:52
Серебренников сдал экс-директора "Гоголь-центра"
11:51
Сердюкова взяли руководителем в КамАЗ
11:50
Обнаглевший голубь сорвал матч на Уимблдоне
11:38
Поволжье и Урал ждет генеральная уборка
11:33
Студентка изобрела полезное пиво
11:29
Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
11:27
В России разорился банк из топ-100
11:21
Юный российский спортсмен умер на тренировке
11:19
Что смотреть в кино в выходные
11:15
Надя Ручка не может поверить в смерть Олега Яковлева
10:55
Банки составили черные списки россиян
10:53
Меркель устроила Макрону публичную порку
10:48
iPhone 8 детально показали на видео
10:38
После развода Бондарчук дала шанс Виторгану
10:34
Олег Яковлев: Я спел все – пора уходить
10:14
Лучшие клипы Олега Яковлева
10:13
Российские ученые научились выжигать раковые клетки
10:10
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
10:02
В Москве нашли надгробие приближенной Петра I
09:46
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
09:38
Роналду сбежал из России из-за рождения близнецов
09:32
Смартфон загорелся в руках у школьницы
09:24
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев
09:16
Жена Олега Яковлева: Как же я теперь без тебя?
09:10
Единственная выпускница школы покорила Сеть
08:59
Тиллерсон устроил истерику в Белом доме
08:46
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
08:31
В каких регионах россияне живут дольше всего
08:28
Москва подняла на смех "Королеву Елизавету"
08:24
Киев "решился" на радикальные изменения в Крыму
08:07
Центр Москвы перекроют из-за кинофестиваля
22:47
Пермякова из "Интернов" развелась с ВИЧ-положительным наркоманом
22:00
Что не стоит говорить человеку с мигренью
21:48
Любовный гороскоп на июль
21:28
Россияне попались на краже туалетной бумаги в турецком отеле
21:23
ФБР допрашивало сотрудников "Лаборатории Касперского"
21:00
Сбитый автобусом мужчина убежал в бар после аварии (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
Как жил "пьяный" мальчик
Шоу-бизнес

Близкие и друзья о последних днях Яковлева

Олег Яковлев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ведущий ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов экстренно созвал к себе в студию друзей и коллег Олега Яковлева, скоропостижно скончавшегося утром 29 июня. По словам людей, видевших артиста незадолго до трагедии, ничего не предвещало беды.
прочитано 1020 раз

Смерть бывшего солиста "Иванушек" у многих вызвала шок. По словам преданной поклонницы певца, все его фанаты очень удивились, потому что информации о проблемах со здоровьем у Олега не было. Совсем недавно, буквально на днях, он еще успешно давал концерты. У него был плотный рабочий график.

ПО ТЕМЕ

Кого из звезд сгубил алкоголь

Перед смертью Яковлева подкосил рак

Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе

 Смерть Яковлева из "Иванушек"

Сюжеты Смерть Яковлева из "Иванушек"

Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Журналист Отар Кушанашвили дружил с Олегом и с большой теплотой к нему относился. Три недели назад он пригласил Яковлева на день рождения, но тот не пришел. И только сейчас Отар понял, чем был вызван отказ.

Узнав о кончине приятеля, скорбящий Кушанашвили принялся вспоминать последние встречи с покойным исполнителем. Он признал, что в последнее время Олег казался изможденным.

Журналист отметил, что Яковлеву казалось, будто слава, которую он получил в группе "Иванушки", бесконечна. Он верил в успех своей сольной карьеры. Однако после его ухода из коллектива что-то пошло не так. Больших успехов не случилось. Приглашенные эксперты в студии не могли пройти мимо слухов о пристрастии Олега к алкогольным напиткам и отметили, что оно могло развиться именно из-за того, что его надежды на успех не оправдались.

Выпускник "Фабрики звезд" Михаил Гребенщиков видел Яковлева относительно недавно. Бывший солист "Иванушек" заглянул к нему в студию, чтобы записать новый хит. По словам Михаила, Олег выразил сердечную благодарность за то, что ради него собралась целая команда профессионалов. Люди старались помочь Яковлеву сделать звучание композиции идеальным.

Певица Ирина Нельсон, которую многие помнят по ее работе в группе Reflex, призналась, что артист всегда поражал ее своей эмоциональностью. Олег называл роскошную блондинку "королевой" и хвалил ее песни. Яковлев засыпал ее смс-сообщениями, много раз звал исполнительницу на свои презентации, концерты, но у нее не получалось прийти из-за непредвиденных обстоятельств. Теперь момент навсегда упущен, а Ирина испытывает колоссальное чувство вины.

Другая приятельница Олега Анна Городжая выразила сожаление, что у 47-летнего певца не было детей. А он их любил. "Он часто говорил о детях, о смысле жизни", – рассказала девушка. К сыну блондинки артист относился с большой нежностью. Анна припомнила, что раньше видела Яковлева веселым, позитивным, но в последнее время у него был изможденный вид. Городжую настораживало, что ее друг перестал хохотать с ней и все чаще затрагивал в разговоре тему возраста. 

Самый пронзительный рассказ об Олеге получился у Кати Лель. Она видела бывшего солиста "Иванушек" 25 мая в студии музыкального канала, где работал Олег, он вел программу, а певица пришла к нему в гости. Артистка призналась, что уже тогда у нее было дурное предчувствие. Она будто интуитивно поняла, что артист погибает.

"Когда я увидела Олежку, я настолько оторопела от того, какие у него были желтые белки глаз, – не без содрогания вспоминает Лель. – Я не могла скрыть удивления". Когда Катя спросила у Олега, все ли с ним хорошо, он ее успокоил, мол, все в порядке. "Но хорошо не было. На протяжении всего эфира он был неадекватен, это видно. Мне было неловко спросить. Может, это личное пространство человека. Когда был разговор о детях, о будущем, о новом хите, да, в нем чувствовалась усталость, но жила творческая надежда. Когда уходила, я сказала: "Береги себя". Я знала, что вижу его в последний раз, чувствовала это, – призналась артистка. – Ему было тяжело".

Автор: Иннокентий Звездинский29 июня 2017, 22:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

567

комментарии

Политика

Шамана Порошенко высмеяли за вакханалию с Крымом
Чего ждать от встречи Путина и Трампа
Меркель жестко унизила Эрдогана
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами

Шоу-бизнес

Близкие и друзья о последних днях Яковлева
Навка выставила грудь на красной дорожке
В Сети появилось фото со всеми морщинами 37-летней Бони
Кого из звезд сгубил алкоголь

Проишествия

Украинец изнасиловал американца на фестивале пива
Труп девушки нашли через три дня в туалете магазина
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели

Lifestyle

Названы победители Московского кинофестиваля
Актера Ширвиндта обвинили в краже
Серебренников сдал экс-директора "Гоголь-центра"
Что смотреть в кино в выходные
Шоу-бизнес

Олег Яковлев: Я спел все – пора уходить

Последнее интервью бывшего участника группы "Иванушки"
Шоу-бизнес

Апполонов шокирован нелепой смертью Яковлева

Артисты пребывают в шоке от печального известия
Шоу-бизнес

Яковлева похоронят с Паниным

Стали известны подробности прощания с певцом
Общество

На Москву обрушится невиданный дождь

Бурю сравнили со Всемирным потопом

Гороскоп

Гороскоп здоровья на июль
Любовный гороскоп на июль
Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой

Фоторепортажи

Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
Последняя фотосессия Олега Яковлева
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

Спорт

Роналду показал своих близнецов
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
Врачи запретили Емельяненко драться

Регионы

Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
Смартфон загорелся в руках у школьницы
17-летний мажор на Land Rover врезался в толпу рабочих
Единственная выпускница школы покорила Сеть
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru