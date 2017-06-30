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Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым

Олег Яковлев и Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Телеведущий и шоумен Андрей Малахов снял очередной выпуск ток-шоу "Пусть говорят", посвятив его скоропостижной смерти экс-солиста группы "Иванушки Internetional" Олегу Яковлеву. Однако программа получилась очень неоднозначной, фанаты буквально вскипели от злости, излив свою желчь в соцсетях, а сам Малахов попросил у Яковлева прощения.
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Не успело тело Олега Яковлева остыть, как Андрей Малахов созвал в студию ток-шоу "Пусть говорят" близких и друзей покойного артиста, чтобы обсудить кончину певца. В передаче, помимо прочих причин смерти, открыто обсуждалась проблема, с которой якобы столкнулся Олег, – алкоголизм.

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Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Так, продюсер Бари Алибасов отметил, что после ухода из "Иванушек" Яковлеву следовало быть готовым к тому, что он "выпадет" из тусовки. Дескать, артиста должны окружать профессионалы, а у Олега таких не было, поэтому у певца и начались "депрессняки". "Как-то надо залить..." – намекнул Алибасов.

Тут подключился сам Андрей Малахов. "Я видел ребят на одном из домашних выступлений. И думаю, чтобы выходить 20 лет "Тучи как люди", надо выпить, чтобы делать это с удовольствием и каждый день", – ввернул он.

Другой гость передачи сообщил, что при встрече с ним Олег Яковлев будто сказал, что его "тишина пугает, она звенит". И тут Малахов вставил свои пять копеек: "Ну, Саш, извини, сегодня какая тишина? Сегодня не Советский союз. Сегодня ты записываешь продукт, выкладываешь на YouTube и тебе не нужен ни "Первый канал", ни НТВ".

Лишь ведущая Милена Дейнега попыталась защитить Яковлева. Она прямо заявила, что Олег не была алкоголиком, а в отечественном шоу-бизнесе все немного выпивают.

Несмотря на то, что программа была посвящена мертвому человеку, а, как известно, о покойниках говорят либо хорошо, либо никак, так получилось, что на шоу обсуждались лишь нелицеприятные подробности жизни Олега Яковлева.

Интересно понаблюдать за поведением самого ведущего. Если в начале шоу в ответ на слова гостя о том, что Яковлеву следовало помочь, тот ответил: "Мог бы сам себе помочь, сегодня это не сложно", то в конце уже признал, что Олегу действительно требовалась поддержка: "Да, помочь надо было. И я мог..." И даже извинения Андрея Малахова в самом конце передачи не сгладили неприятного впечатления у зрителей.

"Знаю, что Саша (жена) будет смотреть эту программу, я хочу попросить у них прощения. Когда Олег звонил и говорил: "Андрюш, у меня презентация, приходи", вы же знаете, в каком состоянии мы порой выходим с работы, и наверное, если бы он был артистом, который был во всех хит-парадах и не сходил бы со страниц прессы, я бы через не хочу поехал бы туда, но так как это вроде бы уже не самый главный артист, то ты после работы едешь домой спать. А иногда артистам, которые не на вершине славы, очень нужна такая поддержка, когда ты через не хочу должен приехать. Я прошу прощения за то, что смалодушничал или изобразил усталость и не приехал сам. Простите нас, простите нас всех", – глядя прямо в камеру, сказал Малахов.

Тем не менее, зрители очень негативно восприняли выпуск передачи. В комментариях к шоу множество негативных, а подчас злобных и даже матерных слов. "тело не успело остыть, а они уже рейтинги делают﻿", "я думала они добрым словом вспомнят, о его таланте поговорят, а они сколько он выпил. тьфу, с***...﻿", "Вместо того, чтоб вспомнить хорошие моменты, его жизни. Они облили грязью, и выставили алкоголиком", "я вообще в шоке от передачи...плакать хочется от такого цинизма", "Что за фразы ! Что за негатив от Малахова ! Зачем после такой трагедии , обсуждать алкоголизм , наркоманию и полный список грязи ! Какими надо быть людьми , чтобы после смерти человека , только говорить о *** (простите)! Пусть он и был не идеальным , пусть что то личное прятал от других, пусть из группы ушел .. Имейте совесть , грамотно проводить / отпустить человека! С легкостью , улыбкой , добрыми словами!" – пристыдили Малахова и прочих гостей шоу зрители.

Автор: Олег Райцин30 июня 2017, 09:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последняя фотосессия Олега Яковлева

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