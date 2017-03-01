В Ксению Новикову швырнули колбасой

Смысл этого жеста певице объяснили позже. В Анадыре, где случилось происшествие, это знак высшей признательности.

В последний день зимы бывшая солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова стала гостем премии "Зимовка звезд". Певица в числе прочих получила награду за морозоустойчивость. И рассказала, какие необычные подарки ей делали близкие и поклонники.

"На 8 Марта дети (8-летний Мирон и 6-летний Богдан. – Здесь и далее прим. ред.) традиционно рисуют меня, – рассказала Новикова Dni.Ru, – Из года в год я получаю похожие картинки. К счастью, на них я уже перестала быть лысой. С одной стороны у меня уже розовые волосы, с другой стороны – голубенький пушок. И обязательно какой-нибудь смешной нос и сережки! Сыновья пишут мне трогательные записочки, читают стихи, которые учат в школе или садике. Ну и муж, конечно (в октябре 2015 года Ксения вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина), всегда делает сюрпризы".

Что же касается подарков от поклонников, то самым необычным, по словам Ксении, была... вакуумная упаковка колбасы. "Еще в составе группы "Блестящие" мы выступали в Анадыре на празднике промысловой рыбы корюшки, – вспоминает Ксения. – Сцена была установлена на улице, cчитай, на льдине. Вдруг вижу – что-то в меня летит. Думала – бутылка. Отпрыгнула, чтобы увернуться. Тут же к моим ногам падает упаковка деликатесного сервелата. Оказывается, это очень круто, потому что в Анадыре в ту пору колбаса считалась большой редкостью и ценностью. И поделиться ею – знак высшей признательности и уважения".