Алсу прервала вынужденное молчание

Певица рассказала о золотых унитазах и запретах мужа. Она дала откровенное интервью Dni.Ru.

Алсу сегодня редко выходит на сцену. Но для фестиваля "Песня года", съемки которого по традиции проходят в начале декабря в столичном спорткомплексе "Олимпийский", сделала исключение. Она выступала с песней "Тепло от любви". А за кулисами встретилась с корреспондентом Dni.Ru и прервала вынужденное молчание.

Алсу, сегодня Вы прячете свою красоту и не появляетесь перед поклонниками. С чем связано это молчание?

Потому что у меня был декретный отпуск – 10 августа прошлого года в Израиле я родила сына Рафаэля. Но теперь я потихонечку возвращаюсь к работе и буду все чаще выходить в свет.

А был слух, что муж-бизнесмен Ян Абрамов просто не пускает Вас на сцену и хочет сделать домохозяйкой.

Нет, это ерунда. Он понимает, что для меня сцена очень важна, поэтому запретить не может.

Ходят слухи о сказочном богатстве Вашей семьи. Так ли это?

У меня было самое обычное детство, и я умела радоваться самым простым вещам. И все, что мне дарили родители на Новый год, очень запоминалось. Помню, например, пакетик конфет, которые были тогда в дефиците. Помню и первую куклу Барби – подарок от папы. Никакого богатства у нас не было. Да и сейчас я нормальный, обычный человек – как все по большому счету. Но про мою семью, особенно в начале карьеры, всегда ходило много слухов и сплетен. Писали, например, что у нас дома стоят золотые унитазы. Но это глупости, уверяю вас.

Чем занимаются Ваши красавицы-дочери Сафина и Микелла?

Они изучают несколько языков, ходят на отделение фортепиано в музыкальную школу и на танцы. В этом году они выступали на сцене консерватории с настоящим взрослым оркестром.

Кто делает уроки с ними?

Иногда я сама. А когда нет такой возможности, с ними занимается няня.

А как относятся к Вашей популярности?

Сафине – 11 лет, а Микелле – девять. И они, честно говоря, еще не поняли всей ситуации, не окунулись в звездную жизнь (смеется). Их до сих пор удивляет, что ко мне подходят посторонние люди и просят дать автограф или сфотографироваться.