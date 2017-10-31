Летучей вонзали ножи в спину на телеканале

Елена Летучая дала откровенное интервью. Телеведущая заявила, что на телеканале "Пятница!" ей буквально вонзали ножи в спину.

Елена Летучая покинула "Пятницу!", где успешно трудилась на протяжении нескольких лет, и перешла на Первый канал. Ведущая дала интервью, в котором призналась, что сейчас с прежним работодателем у нее сложились тяжелые отношения.

Телеблондинка ответила на обвинения в свой адрес, которые вскоре поступили к ней после решения перейти на "первую кнопку". "Я целый год не являюсь лицом "Пятницы", мне не предлагают никакие проекты и не реализовываются проекты, которые хотела я. Поэтому мне удивительны высказывания в мой адрес, я считаю, что это проявление отношения ко мне, потому что я много лет честно работала верой и правдой, никогда не нарушала контракт и делала все программы честно. Я действительно отдала каналу несколько лет своей жизни, и то, что они сейчас так себя ведут... Видимо, от обиды", – предположила Елена.

Теперь Летучая будет половину своей зарплаты на Первом канале отдавать "Пятнице!". "Николай Борисович Картозия обязал меня платить 50% от моего гонорара на Первом канале. Я приняла это требование, сейчас юристы готовят расторжение договора, и я буду платить им 50%, вопросов нет. Для меня гораздо важнее реализовать проект, который я хотела делать на "Пятнице!", реализовать социально значимую историю (не только то, что я делала в "Ревизорро"). Все это намного важнее, чем все эти юридические тонкости, поэтому в этом вопросе я действую в рамках закона. Как будет подготовлен договор – будет мировая. По крайней мере с моей стороны", – рассказала телеведущая. Летучая будет заниматься такими выплатами до тех пор, пока не закончится ее контракт на "Пятнице!"

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Сен 16 2017 в 12:34 PDT

Елена призналась, что на канале ей работалось несладко. "Все, что я терпела от канала, все ножи в спину, которые они мне вонзали... Я не буду вскрывать всю грязь телеканала. Это характеризует человека, я не буду этого делать. Я не просто так ушла, я бы не ушла с канала, где мне комфортно, где я могу делать хорошие и действительно нужные шоу. Я не такой человек. Наши отношения исчерпали себя", – цитирует ведущую Life.ru.

Летучая настроена на новую работу и ей не обидно, что придется выплачивать половину гонорара экс-работодателю. "Для меня намного важнее заниматься социальной журналистикой и снова быть нужной и полезной людям. Ведь именно идея действенной журналистики меня привела в профессию, и именно этим я хочу заниматься", – заявила Елена Летучая.