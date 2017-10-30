На Летучую напали после ее ухода на Первый канал

Елена Летучая, бессменная ведущая шоу "Ревизорро" на телеканале "Пятница!" прокомментировала свой уход на Первый канал. Девушка поражена критике, которой ее подвергли бывшие работодатели.

Ведущая записала видео, в котором еще раз подтверждает новость о своем переходе. Кроме того, она прокомментировала "нападки телеканала "Пятница!". "Я неприятно удивлена, ведь я столько лет отдала телеканалу, столько здоровья отдала программе "Ревиззоро" и уже год не являюсь лицом телеканала. Более того, ко мне уже не поступают предложения о ведении каких-то программ", – отметила она.

Несмотря на поведение бывших работодателей, Елена Летучая собирается действовать исключительно в рамках правового поля. По словам девушки, ее юристы уже занимаются расторжением договора: "Честно скажу, это все очень неприятно и несправедливо".

Кроме того, ведущая рассказала о новом проекте на Первом канале. Она считает, что новое шоу будет пользоваться успехом и станет важным не только для нее, но и для всех россиян.

В рамках проекта под названием "Летучий отряд" Елена вместе с командой единомышленников будет учить телезрителей бороться за свои права. Согласно концепции передачи, любой человек может попросить у них помощи, выложив в социальные сети видеообращение или просто пост с описанием проблемы.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Окт 30 2017 в 5:38 PDT

Запустить такое шоу Первый канал надоумил спонтанный репортаж Летучей из Воронежской больницы №2. По результатам публикаций в прессе и сюжета в программе "Время" за наведение порядка в больнице взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку.

Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений. Елена Летучая и ее команда разработают решение проблемы, выедут на место, познакомятся с героем серии и на его примере покажут, как вести себя в подобных обстоятельствах.