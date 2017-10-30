Ургант переманил Летучую на Первый канал

Телеведущую соблазнили большими деньгами. Теперь она будет проверять богоугодные заведения.

Елена Летучая подписала контракт с Первым каналом. Официально об этом должны объявить в программе "Вечерний Ургант" вечером 30 октября. Якобы именно Иван вел переговоры с Еленой, приглашая сменить молодежную "Пятницу" на Первый.

Вечером появится и официальный комментарий канала. Пока же Dni.Ru располагают инсайдерской информацией. Елена, как говорят на Первом, будет проверять больницы по всей стране.

Поводом для создания новой передачи послужил скандал в воронежской больнице, "где нашли орды тараканов и не нашли душа". Теперь в роли федерального инспектора богоугодных заведений типа поликлиник – Елена Летучая, прежде проводившая ревизию ресторанов и гостиниц.

Согласно статистике, в России на сегодняшний день – 5,4 тысячи больниц на 1,2 миллиона коек, а также 18,6 тысячи поликлиник. В каждую обращаются в среднем 208 человек в день. Словом, у Елены обширный фронт работы.

Сумма контракта с Летучей не разглашается. Как подсчитал Forbes, во время ведения "Ревизорро" она получала около 30 тысяч долларов в месяц. Теперь, как судачат в кулуарах "Останкино", эта сумма может вырасти почти в два раза.

Стоит заметить, что, по слухам, Андрей Малахов зарабатывает около 125 тысяч долларов, а Иван Ургант – 285. Это с учетом съемок в рекламе и гонораров за корпоративные концерты.