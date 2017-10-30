Летучую уговорили отправиться в больницу

Телеведущая уверена, что безвыходных ситуаций нет. И намерена доказать это своим примером.

Первый канал долго скрывал, что с Еленой Летучей подписан контракт и теперь она станет там ведущей. Однако шила в мешке не утаишь. Оказывается, уже в ноябре телеведущая начнет проверять больницы, школы и детские сады по всей стране.

"3 октября Летучая экспромтом сделала репортаж из Воронежской больницы №2, – сообщили Dni.Ru на Первом. – По результатам публикаций в прессе и сюжета в программе "Время" за наведение порядка в больнице взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку. Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях".

В рамках проекта "Летучий отряд" Елена соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей канала бороться за свои права. За помощью к Елене может обратиться каждый, выложив свое видео или написав письмо на сайт Первого канала или в социальные сети с #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений.

Елена Летучая прокомментировала Dni.Ru свое попадание в больницу: "Я очень рада тому, что теперь, когда за моей спиной такая сила, как главный канал страны, я смогу помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях. Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать".

