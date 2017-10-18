Откровенные признания о прошлом Ольги Бузовой

Воспоминаниями об Ольге Бузовой поделились учителя и одноклассники. Причем их впечатления о звезде "Дома-2" разительно отличаются.

Окончив гимназию, Ольга Бузова не переступала ее порог. Однако учителя и одноклассники до сих пор помнят девушку. "В начальных классах Оля была очень трудолюбивой и романтичной. Я бы даже сказала, излишне сентиментальной. Помню, она любила стихотворения. Выходила в центр класса и с такой чувственностью их читала!" – рассказала учитель младших классов Людмила Гиркина.

В старшей школе, по словам одноклассников, Ольга с ума сходила от певицы Бритни Спирс и даже копировала ее. "Когда учились в седьмом-восьмом классах, была очень популярна Бритни Спирс. И нам всем казалось, что она была Олиным идолом. Стиль одежды, манера поведения, даже взгляд был похож. Сейчас я смотрю на Бузову и вижу ту самую Бритни", – поведала одноклассница звезды Вероника Конюхова.

Учитель английского языка Галина Михайлова отозвалась о Бузовой положительно. "Оля – девочка из интеллигентной семьи. В ней не было пошлости, разврата. Правда, однажды она пришла на урок в джинсах и с голым пупком. Я ей говорю: "Оля, что это такое?" А она улыбается: "Моя бабушка была выпендрежницей. А я в нее", – вспомнила педагог.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 28 2017 в 6:44 PDT

А вот бывший директор гимназии Татьяна Зорина придерживается иной точки зрения относительно своей экс-ученицы. "Ольга до сих пор очень на меня обижена. Когда Бузова была на "Доме-2", к нам в школу пришли журналисты, а я их не пустила. После этого Оля начала сочинять гадости. Человека всегда видно насквозь. Мне обидно, что у нас такая выпускница. У нее очень хорошая голова, она могла бы многого добиться в жизни, но пошла не тем путем", – цитирует Зорину сайт "Комсомольская правда".

Впрочем, сама Бузова уверена в выбранной ею дороге. Новоиспеченная певица записала альбом и готовится дать сольные концерты. "Мне могут сколько угодно вставлять ножи в спину, ставить подножки и выбивать почву из под ног...причем делают это и "свои" в том числe😔 Сейчас это сделать очень легко, потому что я уязвима. Много работы, бессонные ночи, подготовка к первым сольным концертам...Но. Я знаю одно. Вашу Любовь у меня никто не сможет забрать❤️ Альбом #подзвукипоцелуев до сих пор находится в топ #itunes 🙌🏻 спасибо, что вы со мной...я это чувствую и ощущаю...ежедневно", – обратилась к своим фанатам Ольга Бузова в Instagram.