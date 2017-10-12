Солнцев отбил Бузову у Дробыша

Шоумен вступился за певицу и телеведущую. Бывший участник "Дома-2" высказался по поводу конфликта своей звездной подруги и композитора.

Рустам Солнцев не смог пройти мимо скандала и отбил все нападки продюсера на Ольгу. "Олька, дорогая, прекрати реветь по поводу этих прекрасных людей", – обратился к Бузовой Рустам. "Тут все просто: Виктор Дробыш известен заимствованиями в своих композициях музыки западных авторов. Теперь что касается его менеджерских навыков. Кого из своих подопечных он довел до статуса мегазвезды?" – задал риторический вопрос шоумен.

Солнцев уверен, что телеведущей не стоит переживать из-за слов Дробыша. Рустам восхищен, что его подруга добилась успеха в музыкальной сфере, ведь после появления ее первой песни прошло совсем немного времени.

Более того, экс-участник реалити-шоу считает, что продюсеру не дает покоя слава начинающий певицы. "Не обращай ни на кого внимания. Ты должна понимать, что это все профессиональная зависть", – отметил Рустам. "Как так получилось, что Бузова менее чем за год оказалась главной певицей российской поп-сцены?" - восхитился Солнцев.

Шоумен посоветовал Дробышу оставить в покое его подругу, напомнив, что у Ольги нет супруга, который мог бы за нее заступиться. Рустам обратился к композитору. "Виктор, не пристало Вам смеяться над молодой девчонкой. Понятно, что она не замужем и никто ее не может защитить, но что же теперь, всем аулом на нее накидываться? Богом Вас молю, остановитесь! Я вырос с Олей на одной площадке, она хорошая девчонка, хватит ее обижать!" – цитирует бывшего участника "Дома-2" StarHit.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 9 2017 в 11:04 PDT

Напомним, конфликт между Ольгой Бузовой и Виктором Дробышем возник в начале октября. Продюсер довел певицу до слез, заявив, что музыка – не самая сильная сторона девушки, и предположив, что она могла бы стать неплохой медсестрой.