Бузовой и Шурыгиной дали шанс блеснуть в новогоднем огоньке

Первый канал решился на эксперимент. Теперь участников новогоднего огонька выберут сами зрители путем голосования.

В сотрудничестве с популярной социальной сетью Первый канал запускает специальное голосование, которое будет формироваться с помощью приложения "Твои звезды на Первом". Там пользователи смогут выбрать из предложенного списка до трех артистов, которых они хотели бы видеть в телевизоре в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 год.

В уже наметившийся "Топ-60" ворвались молодые, но невероятно популярные группы "Грибы", "Время и стекло", исполнитель Jah Khalib и многие другие, компетентно сообщает Super. По словам представителей Первого канала, голосование продлится до 30 октября. При этом, что важно, можно посмотреть и промежуточные этапы выбора.

Интересно, что в Сети уже оценили эксперимент Первого канала. Одни выразили надежду увидеть на сцене новогоднего огонька ведущую скандально известного реалити-шоу "Дом-2", новоиспеченную певицу Ольгу Бузову, чья популярность настолько зашкваливает, что о ее феномене не высказался только ленивый, а некоторые представители отечественного шоу-бизнеса даже не удержались от критики (впрочем, фанаты уверены, что они просто завидуют).

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 7 2017 в 1:01 PDT

А еще нашлись те, кто предложил в качестве ведущей новогоднего огонька прославившуюся благодаря нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят", жертву изнасилования Диану Шурыгину. К тому же, как подметили особо внимательные поклонники, 18-летняя красотка на днях вышла замуж за видеооператора Первого канала, поэтому некоторые преимущества перед соперниками у нее определенно есть.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 2:13 PDT

Пользователи интернета обратили внимание на то, с какой конкретно соцсетью сотрудничает Первый канал. Это оказались "Одноклассники". Пользователи пришли к выводу, что их целевой аудиторией являются люди зрелого возраста, а значит, по итогам голосования, велик шанс, что на запись новогоднего огонька пригласят тех же артистов, что и обычно.