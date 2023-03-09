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Сериалы
Стоит ли сходиться с бывшим – история Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Стоит ли сходиться с бывшим – история Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Можно ли из старых отношений сделать красивую историю?
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История Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе" покорила сердца миллионов поклонников. Тысячи женщин узнавали себя в героине Сары Джессики Паркер, сравнивали свои отношения с ее романами. Главным украшением сериала многие, вопреки истории развития сюжета, считают не брак Кэрри с Мистером Бигом, а ее отношения с Эйданом Шоу.

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И вот, спустя почти 20 лет, Кэрри снова встретится с бывшим женихом Эйданом. В продолжении сериала пара, скорее всего, воссоединиться. Но возможен ли счастливый исход таких событий в реальной жизни? На этот вопрос Пятому каналу ответила психолог Анастасия Федорова.

По словам эксперта, отношения в молодости, как у Кэрри в сериале "Секс в большом городе", могут не сложиться из-за психологической незрелости партнеров. Так, неуверенные в себе девушки привлекают еще менее уверенных в себе мужчин. В таком союзе накапливаются взаимные претензии, чтобы приводит к расставанию.

Специалисты считают, что вернуть любовь можно даже после расставания. Спустя годы, человек начинает сильнее ценить то, что для него дорого. Психолог считает, что для здоровых отношений необходимо "созреть".

Кроме этого, паре нужно выяснить причину первичного расставания и оставить ее позади. Вместе мужчина и женщина должны учиться коммуницировать, договариваться и планировать отношения такими, какими хотят их видеть. Если сценаристы хотят вернуть пару Кэрри и Эйдана в сериале "Секс в большом городе", им стоит учесть мнение психологов.

Кадр из фильма "Секс в большом городе 2". Фото: Craig Blankenhorn/ ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com
Автор: 9 марта 2023, 08:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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