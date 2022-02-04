Многое себе позволяет: Паркер из "Секса в большом городе" пнула гордую Кэттролл

В свежем интервью Сара Джессика Паркер рассказала, что ее заклятая подруга Ким Кэттролл не появится в продолжении культовой теленовеллы "Секс в большом городе" – ленте "И просто так". Создатели, напомним, уже планируют второй сезон шоу.
Паркер прямо заявила, что не хочет, чтобы Кэттролл возвращалась к роли Саманты. По мнению Сары, Ким позволяет себе слишком многое и не умеет держать язык за зубами.
"Она слишком много публично высказывалась", – пнула коллегу по цеху звезда сериала "Секс в большом городе".
Также актриса добавила, что никогда не следила за высказываниями Ким Кэттролл. По словам Паркер, содержания заявлений коллеги по цеху ей пересказывали друзья.
Напомним, в 2017 году Ким Кэттролл сообщила прессе, что атмосфера на съемочной площадке ленты "Секс в большом городе" оставляла желать лучшего. Она не могла найти общий язык с партнершами, так как старше их на целое десятилетие. Между тем, ходили слухи, что Кэттролл и Паркер разругались из-за денег. В 2004 году Сара стала исполнительным продюсером сериала и не согласовала Ким прибавку к зарплате. Дескать, с этого и началась их вражда.
Интересно, что год назад создатели продолжения "Секса в большом городе" звали Ким Кэттролл в кадр. От съемок в "И просто так" знаменитость отказалась. Гордую Кэттролл не смогли соблазнить даже гонораром в десять миллионов долларов.