Как обойти несговорчивую семью артиста: предполагаемому сыну Абдулова дали подсказку

34-летний Александр Коваль считает себя наследником звезды.

34-лений уроженец Казахстана Александр Коваль предполагает, что является внебрачным сыном звезды фильма "Обыкновенное чудо" и сериала "Гардемарины, вперед!" Александра Абдулова. Чтобы подтвердить родство с артистом мужчина готов пройти генетическое тестирование.

Сверить образец ДНК Александра можно с генетическим кодом его предполагаемой единокровной сестры, Евгении. Для этого Александру Ковалю необходимо получить согласие на исследование у вдовы артиста, Юлии Мешиной. Евгения Абдулова, отметим, еще несовершеннолетняя. Наследнице звезды советского кино только 15 лет.

Коваль уже написал Мешиной и ее дочке. Пока ответа от мамы и девочки мужчина не получил.

Между тем эксперты считают, что Александр Коваль может выяснить правду о собственном происхождении в обход несговорчивой семьи Александра Абдулова. По словам главы лаборатории ДНК-диагностики Александра Полякова, образец ДНК можно выделить из предмета одежды артиста. Например, из пиджака звезды сериала "Гардемарины, вперед!". Этот предмет гардероба знаменитости хранится у его бывшей гражданской жены Виктории Лановской.

Лановская готова передать пиджак Абдулова специалистам. Эту вещь, по словам Виктории, ни разу не стирали и не отдавали в химчистку.

Александр Поляков подчеркнул, что выделить ДНК хозяина из предмета одежды – довольно сложная задача. С такой работой справятся только большие лаборатории, при Следственном комитете, например, Минздраве или МВД.