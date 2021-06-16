Узерли из "Великолепного века" о звездности, слежке и изматывающей роли Хюррем: Она забрала всю мою энергию

Мерьем Узерли все еще верит в любовь с первого взгляда.



Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в свежем интервью рассказала, что роль Хюррем-султан была одной из самых сложных в ее карьере. В теленовелле она снималась три года, и все это время ее самой как будто не существовало. Хюррем и сила этого персонажа очень повлияли на актрису.

"Она забрала всю мою энергию", – поведала Мерьем Узерли.

До исторической ленты артистка десять лет играла в театре. "Великолепный век" открыл для Мерьем дверь в новый мир. Образ жены османского султана Сулеймана сделал из Узерли знаменитость.

Артистка призналась, что не ощущает себя звездой. О том, что известна, она вспоминает только тогда, когда ее узнают на улице и просят совместные фото.

Мерьем ничуть не беспокоит слежка репортеров. По словам звезды теленовеллы, в Турции журналисты повсюду и ей это даже нравится. К папарацци артистка относится с пониманием, ведь они делают все, чтобы прокормить свои семьи. Работа фотожурналиста очень сложная, считает Узерли, это всего лишь часть мира СМИ.

О том, что ушла из "Великолепного века" на пике его популярности, Мерьем не жалеет. Вскоре у артистки появился первенец – дочь Лара. Малышка заняла собой все время Узерли. Отношения с отцом крохи у актрисы не сложились, поэтому до недавнего времени она воспитывала ее одна.

Минувшей зимой исполнительница роли Хюррем-султан стала мамой во второй раз. Отца второй дочки Мерьем скрывает. Артистка утверждает, что нашла вторую половинку в лице этого человека. Узерли все еще верит в любовь с первого взгляда. Между тем артистка говорит, что влюбиться в 20 лет намного легче, чем в 30.