Многолетний роман звезды сериала "Как я встретил вашу маму" потерпел фиаско

Джейсона Сигела знают как исполнителя одной из главных ролей в ситкоме "Как я встретил вашу маму". В сериале актер играл Маршалла Эриксена.
Как стало известно, Джейсон Сигел разошелся Алексис Микстер. Эти отношения знаменитости длились восемь лет.
О финале многолетнего романа в личном микроблоге сообщила Алексис. Девушка опубликовала фото с Джейсоном. В подписи к публикации она указала, что на снимке запечатлены лучшие друзья. Микстер отметила, что чувствует себя странно, объявляя всем, что ее романтической связи с артистом пришел конец.
Алексис отметила, что за восемь лет вместе и она, и Джейсон изменились под влиянием друг друга. Теперь уже бывшая избранница звезды сериала призналась, что в жизни никто не был ей так близок, как Сигел.
Микстер поблагодарила Вселенную за то, что она подарила ей возможность узнать Сигела. Экс-влюбленные теперь будут общаться как лучшие друзья. Алексис добавила, что испытывает к Джейсону безусловную любовь и всегда будет готова поддержать его.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Моя борьба
Слабоумие
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Слабоумие и отвага
Вы слишком высокого мнения о себе