Многолетний роман звезды сериала "Как я встретил вашу маму" потерпел фиаско

41-летний актер Джейсон Сигел теперь одинок. Возлюбленная звезды сериала "Как я встретил вашу маму" объявила о разрыве.

Джейсона Сигела знают как исполнителя одной из главных ролей в ситкоме "Как я встретил вашу маму". В сериале актер играл Маршалла Эриксена.

Как стало известно, Джейсон Сигел разошелся Алексис Микстер. Эти отношения знаменитости длились восемь лет.

О финале многолетнего романа в личном микроблоге сообщила Алексис. Девушка опубликовала фото с Джейсоном. В подписи к публикации она указала, что на снимке запечатлены лучшие друзья. Микстер отметила, что чувствует себя странно, объявляя всем, что ее романтической связи с артистом пришел конец.

Алексис отметила, что за восемь лет вместе и она, и Джейсон изменились под влиянием друг друга. Теперь уже бывшая избранница звезды сериала призналась, что в жизни никто не был ей так близок, как Сигел.

Микстер поблагодарила Вселенную за то, что она подарила ей возможность узнать Сигела. Экс-влюбленные теперь будут общаться как лучшие друзья. Алексис добавила, что испытывает к Джейсону безусловную любовь и всегда будет готова поддержать его.