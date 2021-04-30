Тайный развод? Звезда сериала "Чики" раскрыла близкую связь с популярным диджеем

Знаменитость в последнее время проводит много времени с диджеем Даней Радловым. В личном микроблоге Варвара Шмыкова опубликовала снимок, на котором диск-жокей держит ее за руку. Пальцы молодых людей переплетены в "замок" – жест, который говорит о близкой связи между мужчиной и женщиной, так, по крайней мере, считают психологи.
Многих поклонников полное нежности фото Радулова и Шмыковой привело в замешательство, ведь еще недавно артистка говорила журналистам, как любит своего супруга – оператора Евгения Козлова. Варвара и Евгений познакомились еще в 2011 году. У пары есть сын Корней, который родился в 2017-м.
Сплетники в Сети предположили, что звезда сериала "Чики" тайно развелась. Остается только догадываться, что послужило причиной разлада в семье.
Отметим, в одном из интервью Валерия Шмыкова рассказывала, что шесть месяцев добивалась расположения Евгения Козлова. Актриса всячески навязывалась мужчине – писала, звонила, старалась оказаться рядом. Подруги поведения актрисы "Чик" осуждали, а вот знакомые мужчины, наоборот, приветствовали. В итоге Шмыкова добилась своего – Евгений обратил на нее внимание, а затем повел под венец.
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